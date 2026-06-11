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Người lính

Tổng thống Mỹ Trump dọa giáng đòn cực mạnh vào Iran trong đêm nay

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/6 tuyên bố, quân đội nước này sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran trong đêm nay, và mong muốn cuối cùng là giành quyền kiểm soát đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ của Iran.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Mỹ sẽ tấn công Iran - hải quân, không quân, radar, phòng không và tất cả các hình thức phòng thủ khác - một cách mạnh mẽ vào đêm nay”, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã hội.

"Vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng ta sẽ giành đảo Kharg và các điểm cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ”, ông nói.

Tehran không phản hồi ngay lập tức về những phát ngôn mới nhất của ông Trump, nhưng Bộ Ngoại giao Iran trước đó cùng ngày tuyên bố, thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào đầu tháng 4 đã trở nên vô nghĩa do các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ.

Các nguồn tin Iran và các quan chức phương Tây cho biết, cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được tăng cường. Tuy nhiên, việc leo thang xung đột trong tuần này đã làm suy yếu triển vọng chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng.

Iran xuất khẩu phần lớn dầu mỏ của mình qua đảo Kharg, với khối lượng lên tới 2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2% nguồn cung toàn cầu.

Tuy nhiên, một động thái của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo này sẽ không có tác động ngay lập tức đến các chuyến hàng dầu mỏ, vì dòng chảy đã bị đình chỉ trong những tuần gần đây sau khi Mỹ phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Iran vào ngày 10 và 11/6. Quân đội Mỹ cho biết, "các khả năng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các địa điểm phòng không trên khắp Iran" đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công kéo dài 4 giờ để đáp trả "sự gây hấn vô cớ và liên tục" của Tehran.

Để đáp trả, Tehran đã phát động cuộc phản công vào 18 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân ở Kuwait và Bahrain, và vào Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain. Iran cũng cho biết đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan trong đêm thứ hai liên tiếp.

Minh Hạnh
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#Mỹ #Iran #đảo Kharg #xung đột #dầu mỏ #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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