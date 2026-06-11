Ấn Độ phản ứng sau vụ thuỷ thủ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ

TPO - Ba thuỷ thủ người Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào tàu chở dầu Settebello ngoài khơi Oman, New Delhi xác nhận, sau khi triệu tập một nhà ngoại giao Mỹ để yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công kiểu này.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ công bố đoạn video về cuộc tấn công vào tàu chở dầu M/T Settebello vào ngày 9/6. (Ảnh: CENTCOM)

Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo kể từ khi Mỹ bắt đầu phong toả các cảng của Iran vào ngày 13/4. Mỹ cho biết, lệnh phong toả đã vô hiệu hoá 8 tàu và đẩy lùi hơn 100 tàu khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ - Randhir Jaiswal - nói với các phóng viên, rằng Hải quân Mỹ đã tấn công ba tàu có thủy thủ đoàn người Ấn Độ trong tuần này.

“Những cuộc tấn công này phải chấm dứt”, người phát ngôn nói. “Chúng tôi cũng kêu gọi đối thoại và ngoại giao để sớm lập lại hoà bình và ổn định trong khu vực”.

Cũng theo ông Jaiswal, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập đại biện lâm thời của Mỹ tại New Delhi để “bày tỏ mối quan ngại sâu sắc nhất về các cuộc tấn công đang diễn ra”.

Đại sứ quán Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, một máy bay Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào phòng máy của tàu Settebello, "sau khi thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ các chỉ thị từ lực lượng Mỹ".

Quân đội Mỹ cáo buộc tàu Settebello "vi phạm lệnh phong tỏa đang diễn ra bằng cách cố gắng vận chuyển dầu từ Iran".

Trước tàu Settebello, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở dầu Marivex không tải, trên tàu cũng có thủy thủ đoàn người Ấn Độ, tại Vịnh Oman hôm 7/6 sau khi tàu này cố gắng đi đến một cảng của Iran.

Hải quân Oman đã đáp lại tín hiệu cầu cứu của tàu Settebello sau khi tàu này báo cáo về sự cố cháy động cơ, và 21 thủy thủ người Ấn Độ đã được giải cứu.

Gia đình Shivanand Chaurasia - một trong những thủy thủ thiệt mạng - nói với các phóng viên rằng anh đã ra khơi khoảng 9 tháng trước và thông báo với cha mình vào đầu tuần này rằng mọi việc đều ổn.

Theo dữ liệu của chính phủ, Ấn Độ có hơn 300.000 thủy thủ làm việc trong các đội tàu vận tải biển toàn cầu.

Các cuộc tấn công của Mỹ diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần tới, nơi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có khả năng sẽ có cuộc đàm phán song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump.