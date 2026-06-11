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Hà Nội dự chi hơn 1.000 tỷ hỗ trợ người nghèo chuyển đổi xe điện

Trần Hoàng

TPO - Cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ một lần tương ứng với một xe môtô, xe gắn máy, tối đa không quá 20 triệu đồng.

Chỉ người nghèo mới được hỗ trợ

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”.

Theo dự thảo tờ trình, thành phố sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một lần tương ứng với một xe môtô, xe gắn máy, tối đa không quá 20 triệu đồng.

Để được nhận hỗ trợ, cá nhân thuộc hộ nghèo phải là chủ sở hữu xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực; chuyển đổi phương tiện giao thông xanh từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027; hoàn thành chuyển nhượng, chuyển giao, đưa phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũ ra khỏi vùng phát thải thấp hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác và hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới.

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Ảnh minh họa.

So với dự thảo trước, dự thảo lần này đã lược bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân trong Vành đai 1 ra khỏi nghị quyết (để đảm bảo tính công bằng xã hội của chính sách); chỉ hỗ trợ cho đối tượng thuộc hộ nghèo trên địa bàn Thành phố để đảm bảo tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Thành phố đối với các hộ nghèo.

Với các nhóm đối tượng khác như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi hiện đang được hưởng chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND.

Dự kiến kinh phí triển khai thực hiện Nghị quyết là khoảng 1.045 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông phù hợp với điều kiện của Thành phố.

Xem xét thu phí phương tiện để giảm ùn tắc giao thông

Cùng ngày, UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, UBND TP Hà Nội sẽ quy định khu vực hạn chế hoạt động, phạm vi hoạt động, khung giờ hoạt động và chủng loại phương tiện cơ giới đường bộ được phép hoạt động phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Về tổ chức thu phí giảm ùn tắc giao thông, UBND TP Hà Nội đề xuất thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào một số khu vực nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Theo dự thảo, UBND TP Hà Nội sẽ xác định khu vực áp dụng thu phí giảm ùn tắc giao thông và xây dựng phương án thu phí trên cơ sở điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng kiểm soát và quản lý thu phí, đồng thời đánh giá tác động kinh tế - xã hội, môi trường.

Theo dự thảo, việc xác định khu vực áp dụng thu phí và phương án thu phí phải được tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng thu phí giảm ùn tắc giao thông và các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Trong dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố lần này, UBND TP Hà Nội không nêu rõ các khu vực cụ thể dự kiến được phân vùng hoạt động và các khu vực dự kiến sẽ áp dụng thu phí phương tiện.

Trần Hoàng
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