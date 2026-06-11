Cơ hội nào cho hàng Việt ở thị trường tiêu dùng Hồi giáo?

TPO - Thị trường tiêu dùng Hồi giáo (Halal) toàn cầu với hơn 2 tỷ người tiêu dùng đang mở ra dư địa khổng lồ cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng để bước qua “cánh cửa” này, không chỉ cần một tấm giấy chứng nhận mà doanh nghiệp phải thay đổi tư duy sản xuất và tiếp cận thị trường để sẵn sàng cho cuộc chơi dài hơi.

“Mỏ vàng” từ thị trường 2 tỷ người tiêu dùng

Ngày 11/6, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Halal - Cánh cửa vào thị trường toàn cầu cho doanh nghiệp”, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận thị trường Halal, mở rộng cơ hội xuất khẩu và kết nối với hệ thống phân phối toàn cầu.

Thị trường Halal đang nổi lên như một “mỏ vàng” mới của thương mại toàn cầu, không chỉ bởi quy mô hơn 2 tỷ người tiêu dùng mà còn nhờ tốc độ tăng trưởng ổn định và xu hướng tiêu dùng bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Trà Mi - đại diện Văn phòng chứng nhận Halal Việt Nam, quy mô thị trường này dự báo đạt khoảng 3,56 nghìn tỷ USD vào năm 2029, trong đó ngành thực phẩm và đồ uống chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Một xu hướng đáng chú ý là tiêu dùng Halal đang dịch chuyển từ yêu cầu tôn giáo sang tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, với các tiêu chí như an toàn, sạch, minh bạch, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đây cũng là những yếu tố mà người tiêu dùng quốc tế ngày càng quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Trà Mi - đại diện Văn phòng chứng nhận Halal Việt Nam, cho biết Halal là thị trường có tiềm năng rất lớn.



Ông Huỳnh Xuân Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng - nhìn nhận, hệ sinh thái Halal đang mở rộng mạnh mẽ, tạo ra không gian lớn cho doanh nghiệp tham gia, từ đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm đến du lịch, logistics hay tài chính. Theo ông Sơn, Đà Nẵng được đánh giá có nhiều lợi thế khi sở hữu nguồn hàng đa dạng, từ nông sản, thủy sản đến các sản phẩm chế biến. Việc phát triển hệ sinh thái Halal không chỉ giúp mở rộng xuất khẩu mà còn tạo điều kiện thu hút khách du lịch và nhà đầu tư từ các quốc gia Hồi giáo.

Halal là cuộc chơi dài hơi

Chia sẻ tại hội thảo, bà Mai Thị Ý Nhi - Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food - cho biết doanh nghiệp phải mất tới 3 năm sau khi hoàn tất chứng nhận Halal mới có được những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên. Hiện, doanh nghiệp đã có chứng nhận Halal và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Malaysia, Indonesia và đang tiếp tục xúc tiến sang thị trường Dubai.

Hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp kết nối xuất khẩu với các đối tác thị trường Halal. Ảnh: Giang Thanh

Khi bắt tay vào làm thực tế, doanh nghiệp đã rất nỗ lực để đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của chứng nhận Halal như: Kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; tránh lây nhiễm chéo trong quá trình sản xuất; quản lý kho bãi, quy trình logistics phù hợp; đào tạo con người và vận hành hệ thống này một cách nhất quán...

“Chúng tôi xác định thị trường Halal là cuộc chơi dài hơi và doanh nghiệp phải nâng tầm nội lực. Việc áp dụng Halal giúp chúng tôi chuẩn hóa quy trình vận hành nội bộ tốt hơn, duy trì tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất và cân nhắc kỹ lưỡng về mặt chi phí vận hành”, bà Nhi nói.

Ở góc độ nhà phân phối quốc tế, ông Mirash Basher - Giám đốc Lulu Việt Nam, đánh giá Việt Nam đang đóng vai trò như một trung tâm thu mua quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Mirash Basher - Giám đốc Lulu Việt Nam, thời gian qua, doanh nghiệp đã hỗ trợ xuất khẩu 300 mặt hàng sang thị trường các nước Hồi giáo.

Hiện, hệ thống của doanh nghiệp đã kết nối và hỗ trợ xuất khẩu hơn 300 mặt hàng từ Việt Nam sang các thị trường Hồi giáo, từ nông sản, hải sản đến hàng tiêu dùng và cả sản phẩm công nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Mirash Basher, chứng nhận Halal chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh về giá và mức độ phù hợp với thị trường.