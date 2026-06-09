Cá rô phi Việt Nam ra sao nếu Brazil cấm nhập khẩu?

TPO - Việc Brazil tiếp tục đề xuất chính sách mang tính hạn chế với sản phẩm cá rô phi nhập khẩu cần được theo dõi sát, ngành cá rô phi Việt cần có biện pháp ứng phó từ sớm nhằm hạn chế tác động bất lợi có thể xảy ra đối với doanh nghiệp và người nuôi.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 29/5, một cơ quan ở Hạ viện Brazil đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu cá rô phi, và các sản phẩm cá rô phi. Dự luật sẽ tiếp tục được xem xét tại các ủy ban có liên quan trước khi được Hạ viện và Thượng viện xem xét thông qua để trở thành luật chính thức.



Dự luật được xây dựng trên cơ sở lập luận về phòng ngừa rủi ro dịch bệnh và bảo vệ ngành sản xuất cá rô phi nội địa của Brazil.

Xuất khẩu cá rô phi Việt sang Brazil tăng trưởng mạnh.

Theo VASEP, diễn biến trên đáng lưu ý đối với ngành cá rô phi Việt, bởi Brazil đang nổi lên là thị trường tăng trưởng nhanh nhất. 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Brazil đạt khoảng 26 triệu USD, chiếm khoảng 54% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của cả nước, đưa Brazil trở thành thị trường nhập khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam.

"Diễn biến trên cần được theo dõi sát và có biện pháp ứng phó từ sớm, nhằm hạn chế các tác động bất lợi có thể xảy ra đối với doanh nghiệp và người nuôi cá rô phi trong nước", VASEP đánh giá.

VASEP kiến nghị, Bộ Ngoại giao, Bộ NN&MT, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, Thương vụ Việt Nam tại Brazil và các cơ quan liên quan của Brazil để theo dõi chặt chẽ quá trình xem xét dự luật trên.

Các bộ ngành trao đổi với nước bạn để làm rõ quy định, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ngành hàng cá rô phi Việt Nam trên các cơ sở khoa học, WTO và cam kết cấp cao mà hai bên đã đạt được.

Nuôi cá rô phi ở ĐBSCL.

VASEP kiến nghị Bộ NN&MT thông qua các kênh hợp tác song phương, tiếp tục trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil để khẳng định năng lực kiểm soát dịch bệnh, hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và các điều kiện bảo đảm an toàn sinh học đối với sản phẩm cá rô phi Việt Nam. Đề nghị phía Brazil xem xét khách quan các cơ sở khoa học và đánh giá rủi ro trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào...