Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cá rô phi Việt Nam ra sao nếu Brazil cấm nhập khẩu?

Cảnh Kỳ

TPO - Việc Brazil tiếp tục đề xuất chính sách mang tính hạn chế với sản phẩm cá rô phi nhập khẩu cần được theo dõi sát, ngành cá rô phi Việt cần có biện pháp ứng phó từ sớm nhằm hạn chế tác động bất lợi có thể xảy ra đối với doanh nghiệp và người nuôi.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 29/5, một cơ quan ở Hạ viện Brazil đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu cá rô phi, và các sản phẩm cá rô phi. Dự luật sẽ tiếp tục được xem xét tại các ủy ban có liên quan trước khi được Hạ viện và Thượng viện xem xét thông qua để trở thành luật chính thức.

Dự luật được xây dựng trên cơ sở lập luận về phòng ngừa rủi ro dịch bệnh và bảo vệ ngành sản xuất cá rô phi nội địa của Brazil.

ca.jpg
Xuất khẩu cá rô phi Việt sang Brazil tăng trưởng mạnh.

Theo VASEP, diễn biến trên đáng lưu ý đối với ngành cá rô phi Việt, bởi Brazil đang nổi lên là thị trường tăng trưởng nhanh nhất. 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Brazil đạt khoảng 26 triệu USD, chiếm khoảng 54% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của cả nước, đưa Brazil trở thành thị trường nhập khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam.

"Diễn biến trên cần được theo dõi sát và có biện pháp ứng phó từ sớm, nhằm hạn chế các tác động bất lợi có thể xảy ra đối với doanh nghiệp và người nuôi cá rô phi trong nước", VASEP đánh giá.

VASEP kiến nghị, Bộ Ngoại giao, Bộ NN&MT, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, Thương vụ Việt Nam tại Brazil và các cơ quan liên quan của Brazil để theo dõi chặt chẽ quá trình xem xét dự luật trên.

Các bộ ngành trao đổi với nước bạn để làm rõ quy định, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ngành hàng cá rô phi Việt Nam trên các cơ sở khoa học, WTO và cam kết cấp cao mà hai bên đã đạt được.

carophi.jpg
Nuôi cá rô phi ở ĐBSCL.

VASEP kiến nghị Bộ NN&MT thông qua các kênh hợp tác song phương, tiếp tục trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil để khẳng định năng lực kiểm soát dịch bệnh, hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và các điều kiện bảo đảm an toàn sinh học đối với sản phẩm cá rô phi Việt Nam. Đề nghị phía Brazil xem xét khách quan các cơ sở khoa học và đánh giá rủi ro trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào...

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024, cho thấy cá rô phi nổi lên là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Riêng thị trường Brazil đạt 11 triệu USD, tăng 7.552% so với năm 2024.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đạt 49 triệu USD, tăng 151% so cùng kỳ 2025. Mức tăng trưởng ấn tượng này phản ánh tín hiệu khởi sắc của ngành hàng cá rô phi, trong đó Brazil là thị trường đóng góp lớn.

Cảnh Kỳ
#cá rô phi #Brazil #xuất khẩu #thương mại #ngành thủy sản #VASEP #bảo vệ lợi ích

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe