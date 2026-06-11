Thái Nguyên giảm hơn 1.700 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

TPO - Theo phương án, sau sắp xếp tỉnh Thái Nguyên dự kiến còn 1.416 thôn, tổ dân phố, giảm 1.729 đơn vị so với hiện nay.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 3.145 thôn, tổ dân phố. Qua rà soát, chỉ có 659 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn (chiếm 21%). Các tổ dân phố còn lại có quy mô nhỏ, phân tán, phát sinh nhiều đầu mối quản lý.

Theo phương án sắp xếp, tỉnh dự kiến giữ ổn định 177 thôn, tổ dân phố đã đạt chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù; sắp xếp, tổ chức lại 2.926 thôn, tổ dân phố; đồng thời xem xét 42 đơn vị có yếu tố đặc thù được áp dụng quy mô thấp hơn tiêu chuẩn.

Sau sắp xếp, dự kiến Thái Nguyên còn 1.416 thôn, tổ dân phố, giảm 1.729 đơn vị so với hiện nay

Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.416 thôn, tổ dân phố, giảm 1.729 đơn vị, tương đương khoảng 55%.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên sẽ tiến hành kiện toàn đồng bộ tổ chức Đảng, Ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội, đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố...

Theo lộ trình, các xã, phường sẽ xây dựng đề án chi tiết, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND cùng cấp quyết định việc sắp xếp trong tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng ban hành kế hoạch triển khai việc thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đồng thời làm cơ sở để kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo lộ trình, tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Chính phủ, Bộ Nội thẩm định trong tháng 6.