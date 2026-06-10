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Thái Nguyên: 44 điểm thi 'lo' ảnh hưởng mưa lũ, thời tiết bất thường

Thanh Hiếu

TPO - Để đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn, tỉnh Thái Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó với các tình huống phát sinh do diễn biến thời tiết bất thường.

Ngày 10/6, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu, tuyệt đối không chủ quan.

Cán bộ tại các điểm thi thực hiện nghiêm Quy chế thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi; tăng cường công tác phối hợp để xử lý kịp thời những tình huống phát sinh; đồng thời quan tâm, hỗ trợ thí sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, ở xa điểm thi.

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng cũng lưu ý các đơn vị sẵn sàng ứng phó với tình huống phát sinh, đặc biệt là diễn biến thời tiết bất thường.

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Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Thái Nguyên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có 22.735 thí sinh đăng ký dự thi tại 47 điểm thi với 995 phòng thi.

Qua rà soát, có 44/47 điểm thi có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, lũ quét hoặc các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thiện phương án phối hợp ứng phó với các tình huống thiên tai trong thời gian diễn ra kỳ thi. Cụ thể, ngành giáo dục và chính quyền địa phương, lực lượng công an đã xây dựng các phương án ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Tỉnh đoàn Thái Nguyên triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ thí sinh trong quá trình đến điểm thi và xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục sự cố, hỗ trợ các điểm thi khi cần thiết. Sở Xây dựng xây dựng phương án bảo đảm giao thông, xử lý kịp thời các sự cố trên các tuyến đường trọng điểm.

Chiều 10/6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến Quy chế thi và đính chính các sai sót về thông tin cá nhân nếu có.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Thanh Hiếu
#Thời tiết bất thường #Thời tiết cực đoan #Thái Nguyên #Kỳ thi tốt nghiệp

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