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Giáo dục

Hai thủ khoa FPT Arena Multimedia và FPT Skillking: Khi người trẻ không giới hạn bản thân trong một ngành học

PV

Không chỉ theo đuổi ngành học chính, nhiều người trẻ ngày nay chủ động trang bị thêm kỹ năng ở những lĩnh vực mới để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Câu chuyện của Vũ Mai Linh - Thủ khoa FPT Arena Multimedia và Nguyễn Hoa Vinh - Thủ khoa FPT Skillking là hai ví dụ tiêu biểu cho tư duy học tập suốt đời trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi.

Rẽ hướng sang thiết kế và hành trình chạm tới danh hiệu thủ khoa

Khi nhiều sinh viên năm ba bắt đầu tìm kiếm cơ hội thực tập để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, Vũ Mai Linh lại đưa ra một lựa chọn khác biệt. Cô quyết định dành quỹ thời gian của mình để học thêm ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện tại FPT Arena Multimedia, dù đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

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Vũ Mai Linh quyết định học song song 2 trường để nâng cấp bản thân và cơ hội nghề nghiệp

Xuất phát điểm không có nền tảng mỹ thuật, cũng chưa từng tiếp xúc chuyên sâu với lĩnh vực thiết kế, nhưng Mai Linh tin rằng sáng tạo sẽ là một kỹ năng quan trọng giúp bản thân tạo lợi thế trong tương lai. Quyết định học song song hai chương trình đào tạo thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt khiến hành trình của Mai Linh trở nên nhiều thử thách hơn.

Trong suốt quá trình học, Mai Linh luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho từng sản phẩm. Mỗi dự án đều được cô chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, học trước chương trình và bắt tay thực hiện nghiêm túc. Điều thú vị là mục tiêu của Mai Linh chưa bao giờ là danh hiệu thủ khoa. Động lực lớn nhất của cô gái này đến từ sự tò mò và niềm yêu thích với lĩnh vực sáng tạo.

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Vũ Mai Linh - Thủ khoa đầu ra FPT Arena Multimedia 2026 chia sẻ cảm xúc của mình tại lễ tốt nghiệp

Kết thúc hành trình tại FPT Arena Multimedia, Mai Linh xuất sắc trở thành Thủ khoa ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện. Thành tích này là minh chứng cho tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những năng lực mới của bản thân.

Bỏ lối đi quen thuộc của ngành IT để theo đuổi Digital Marketing

Nếu câu chuyện của Mai Linh là hành trình mở rộng năng lực từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thì Nguyễn Hoa Vinh lại là đại diện cho thế hệ người trẻ không ngừng học hỏi để thích nghi với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

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Nguyễn Hoa Vinh rẽ hướng sang Digital Marketing và đạt kết quả xuất sắc từ lựa chọn của mình

Sinh năm 1998, hiện là Trưởng nhóm Marketing tại một doanh nghiệp giáo dục ở Hà Nội, Hoa Vinh từng theo học ngành Công nghệ thông tin trước khi nhận ra đam mê thực sự của mình nằm ở Marketing. Tân thủ khoa FPT Skillking bị thu hút bởi những công việc mang tính sáng tạo, có khả năng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Việc chuyển hướng sang Digital Marketing không hề đơn giản, bởi đây là lĩnh vực có phạm vi kiến thức rộng. Nhận thấy việc tự học riêng lẻ khó giúp bản thân phát triển toàn diện, Hoa Vinh quyết định theo học chương trình Digital Marketing tại FPT Skillking. Theo Hoa Vinh, giá trị lớn nhất mà anh nhận được không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn, mà còn là tư duy chiến lược.

Song song với việc học, cựu sinh viên FPT Skillking luôn chủ động đưa kiến thức vào công việc thực tế. Chính tinh thần học hỏi liên tục ấy đã giúp anh từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn và đạt danh hiệu Thủ khoa Digital Marketing năm 2026. Câu chuyện của Hoa Vinh cho thấy giá trị của việc không ngừng nâng cấp bản thân trong thời đại số.

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Sinh viên Nguyễn Hoa Vinh - Academic Head FPT Skillking chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ tốt nghiệp

Học tập suốt đời – Chìa khóa vàng trong kỷ nguyên mới

Dù xuất phát điểm khác nhau, Vũ Mai Linh và Nguyễn Hoa Vinh đều có chung một tư duy, chính là không giới hạn bản thân. Điểm chung trong thành công của hai tân thủ khoa là tinh thần học tập chủ động, dám thay đổi và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, những cá nhân sở hữu tư duy học tập suốt đời sẽ có nhiều cơ hội thích nghi và phát triển hơn.

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Sinh viên thực hiện nghi thức tung mũ tốt nghiệp đánh dấu kết thúc hành trình 2 năm học

Bên cạnh tinh thần chủ động học hỏi, một môi trường đào tạo gắn liền với thực tiễn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người học phát triển năng lực và định hình hướng đi nghề nghiệp. Tại FPT Arena Multimedia và FPT Skillking, sinh viên được tiếp cận các dự án thực tế, cập nhật xu hướng mới của ngành và rèn luyện kỹ năng thông qua trải nghiệm thực hành. Đây cũng là môi trường được nhiều sinh viên và người đi làm lựa chọn để bổ sung kỹ năng, chuyển hướng nghề nghiệp hoặc nâng cao năng lực chuyên môn. Độc giả quan tâm chương trình học có thể tìm hiểu tại đây!

PV
#thủ khoa #FPT Arena Multimedia #FPT Skillking #ngành học #sinh viên

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