Bộ GD&ĐT kiểm tra đột xuất công tác thi tốt nghiệp tại Ninh Bình

TPO - Chiều 10/6, Đoàn kiểm tra công tác thi của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 đã đến kiểm tra đột xuất công tác thi và động viên thí sinh tại điểm thi THPT A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình.

Thí sinh ăn món có màu đỏ cầu may

Tại điểm thi, từ 13 giờ 30, thí sinh bắt đầu đến làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế quan trọng. Các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế, công an... cũng có mặt từ sớm.



Từ ngoài cổng, điểm thi đặt biển nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào khu vực thi.

13 giờ 45 phút, giám thị bắt đầu đi đánh số báo danh ở từng bàn chuẩn bị gọi thí sinh vào phòng thi.

Nhiều thí sinh chia sẻ tâm trạng lo lắng, hồi hộp vì kết quả các bài thi quyết định có đạt được nguyện vọng đỗ trường ĐH mong muốn hay không.

Em Lại Thanh Thảo, học sinh Trường THPT A Thanh Liêm tiết lộ, trước ngày thi, em ăn toàn món "đỏ" như: xôi gấc, đậu đỏ... với hi vọng sẽ được may mắn như kỳ vọng.

Kỳ thi năm nay, Thanh Thảo thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Địa lý.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ, động viên thí sinh tại Điểm thi THPT A Thanh Liêm, Ninh Bình.

Động viên thí sinh trước ngày thi, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, có thể các em còn cảm giác hồi hộp, lo âu trước một kỳ thi quan trọng. Nhưng lúc này, các em cần tự tin, thể hiện tốt nhất năng lực của mình sau một thời gian dài học tập.

"Đến thời điểm này, thầy cô, cha mẹ rất vui mừng vì đã đồng hành với các em trong suốt 12 năm học. Địa phương, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện để kỳ thi diễn ra tốt nhất, thuận lợi nhất cho thí sinh.

Trong ngày thi, các em làm hết sức theo năng lực của mình. Điểm cao cũng rất phấn khởi nhưng phía trước còn rất nhiều con đường để các em có thể bước đi", Thứ trưởng Thưởng căn dặn thí sinh.

Ông Thưởng chúc thí sinh bình tĩnh, tự tin, thể hiện tốt nhất bài thi theo năng lực của mình.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng lưu ý đây là kỳ thi có quy mô lớn, tính chất quan trọng nên tuyệt đối không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Trong đó, yêu cầu hàng đầu là bảo đảm an ninh, an toàn cho đề thi, bài thi và toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi.

Ninh Bình là địa phương có quy mô thí sinh lớn đứng thứ 5 cả nước, chỉ sau TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai. Số lượng thí sinh đông do đặc thù sau khi sáp nhập ba tỉnh, song công tác chuẩn bị được triển khai hết sức chủ động.

Thí sinh tại điểm thi THPT A Thanh Liêm trong buổi làm thủ tục.

Ông Thưởng đánh giá công tác bảo đảm an ninh kỳ thi được địa phương triển khai với nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ gian lận thi.

Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở thí sinh trước khi vào phòng thi. Ông cũng gợi ý cách làm của một số nơi như: dùng máy quét, dán thông tin hướng dẫn, lưu ý quan trọng ngay cửa phòng thi để thí sinh dễ dàng tiếp cận, qua đó hạn chế những sai sót không đáng có trong quá trình dự thi.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT lưu ý địa phương tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trong kỳ thi, Thứ trưởng Thưởng yêu cầu địa phương quán triệt nghiêm việc bảo quản, lưu giữ bài thi và tổ chức chấm thi đúng quy định. Ninh Bình đã tổ chức tốt kỳ thi năm 2025, song chỉ khi công bố điểm thi mới có thể đánh giá toàn diện chất lượng công tác tổ chức.

“Từ nay đến thời điểm công bố kết quả còn rất nhiều khâu quan trọng như coi thi, chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, phúc khảo... Tất cả đều cần được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc”, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu.

Đối với lực lượng kiểm tra thi, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần phối hợp, hỗ trợ nhưng vẫn phải bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan. Những nội dung chưa rõ cần trao đổi để thống nhất cách hiểu và cách thực hiện, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Chấm thi công bằng, khách quan

Tại buổi làm việc, bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thi của tỉnh cho biết, địa phương đã chuẩn bị kỳ thi một cách nghiêm túc, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi.

Tỉnh đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở và chấn chỉnh những nội dung cần lưu ý. Trong đó, công tác tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi được đặc biệt quan tâm, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh nắm vững và thực hiện nghiêm quy chế thi.

Theo bà Hà Lan Anh, sau khi kết thúc các buổi thi, tỉnh sẽ tổ chức công tác chấm thi bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác, tạo cơ sở tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả trong tuyển sinh.

Năm nay, Ninh Bình có gần 47.000 thí sinh thi tại 85 điểm thi với 2.088 phòng thi, được phân bổ tại 3 khu vực gồm: khu vực Ninh Bình cũ với 23 điểm thi, khu vực Nam Định cũ với 41 điểm thi và khu vực Hà Nam cũ với 21 điểm thi. Cùng với đó, 7.603 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng được điều động tham gia công tác thi.

​