Phú Thọ dùng 200 máy dò kim loại chống gian lận thi

TPO - Tỉnh Phú Thọ trang bị 200 máy dò kim loại cầm tay tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao.

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đáng chú ý, ngành giáo dục địa phương lần đầu trang bị 200 máy dò kim loại cầm tay cho các điểm thi để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Các thí sinh đến làm thủ tục thi tại trường THPT Việt Trì

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phú Thọ, các thiết bị dò an ninh cầm tay đã được cấp phát cho các điểm thi trên toàn tỉnh. Các đơn vị đặt điểm thi có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp với lực lượng công an làm nhiệm vụ để hướng dẫn sử dụng, bảo đảm đúng quy trình và hiệu quả.

Sở GD&ĐT yêu cầu việc sử dụng máy dò kim loại phải được thực hiện linh hoạt, phù hợp, không làm ảnh hưởng đến thời gian làm thủ tục dự thi, không gây áp lực hay tâm lý căng thẳng cho thí sinh.

Đồng thời, các trường học đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh và học sinh hiểu đây là biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử, góp phần bảo đảm sự công bằng, minh bạch của kỳ thi.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Thọ hỗ trợ thí sinh tại điểm thi trường THPT Việt Trì

Cùng với việc trang bị máy dò kim loại, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi về kỹ năng nhận diện, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận bằng thiết bị điện tử. Nhiều thiết bị hỗ trợ phát hiện phương tiện gian lận khác cũng được bổ sung theo khuyến cáo của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT.

Năm 2026, toàn tỉnh Phú Thọ có 47.869 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại 110 điểm thi đặt ở 84 xã, phường với 2.041 phòng thi. Có 7.681 cán bộ, giáo viên và các lực lượng liên quan được huy động phục vụ kỳ thi.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, các địa phương và nhà trường đã bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho hơn 1.000 học sinh ở xa điểm thi hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển. Gần 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ 150.000 đến 500.000 đồng mỗi em để yên tâm tham dự kỳ thi.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” cũng tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi quan trọng này.