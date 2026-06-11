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Bóc gỡ từ ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

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Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp Công an xã Tam Đảo phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra khẩn trương xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Trước đây, nhiều đối tượng đã tham gia làm việc trong các “công ty” lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, với các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt.

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Công an Phú Thọ bắt khống chế các đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định Zhao Wei Zhong (quốc tịch Trung Quốc), được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang Việt Nam; đồng thời, phối hợp với các đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động của nhóm.

Trong tháng 5/2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, trong đó phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng internet...

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Công an tỉnh Phú khám xét nơi nhóm đối tượng hình thành trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại Việt Nam.

Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ sim điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng nhiều phương tiện, vật dụng phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Nhờ chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi các đối tượng kịp vận hành hệ thống lừa đảo trên thực tế.

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Công an đã thu giữ hàng trăm điện thoại di động, hàng chục USB lưu trữ dữ liệu của các đối tượng.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong hai ngày 5 đến 7/6, đơn vị ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam; đồng thời, xác định, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ tài sản của nhân dân.

Viết Hà
#lừa đảo xuyên quốc gia #tỉnh Phú Thọ #lừa đảo quốc tế #thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo #triệt phá đường dây tôi phạm #phòng chống tội phạm

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