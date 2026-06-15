Israel lo 'trắng tay' sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

TPO - Dòng tiêu đề chính của tờ Yediot Aharonot, một nhật báo tiếng Do Thái nổi tiếng, đã tóm gọn tâm trạng chung ở Israel về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trong vài từ: “Thỏa thuận tồi tệ”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Ngay cả trước khi có thông báo hôm 14/6 về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn, những chi tiết về thỏa thuận được tiết lộ trên phương tiện truyền thông đã gây ra làn sóng chỉ trích và bất mãn từ người dân Israel trên khắp các phe phái chính trị của đất nước.

Các quan chức Mỹ và Iran cho biết, theo “bản ghi nhớ” ban đầu, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đã nhất trí vào tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 60 ngày. Trong thời gian đó, cả hai bên sẽ cam kết tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân của Iran và về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Nhưng đó không phải là mục tiêu mà Israel đã đặt ra từ đầu cuộc chiến.

Ngay từ đầu, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố mục tiêu là “loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu” đối với Israel. Điều đó có nghĩa là phá hủy mọi mối đe dọa hạt nhân từ Iran và chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

Phía Israel cũng yêu cầu Tehran chấm dứt việc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm thù địch với Israel, bao gồm phong trào Hezbollah ở Li-băng và phong trào Houthi ở Yemen, cũng như phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Tuy nhiên, các chuyên gia Israel lo ngại rằng, những yếu tố then chốt đối với Israel dường như hoàn toàn không được đề cập đến trong thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

“Dù chuyện gì xảy ra, Tổng thống Trump cũng sẽ tuyên bố chiến thắng, một chiến thắng hoàn toàn”, Jacob Nagel - cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Netanyahu - nói. “Trong khi đó, chương trình vũ khí của Iran và sự hỗ trợ của nước này cho các nhóm uỷ nhiệm thậm chí không được đề cập đến trong các bản dự thảo được công bố rộng rãi”.

Các đối thủ của ông Netanyahu, bình luận về lệnh ngừng bắn, cũng tỏ ra không mấy thiện chí.

“Một thảm họa từ góc nhìn của Israel”, Avigdor Liberman - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel - viết trên mạng xã hội hôm 14/6.

Yair Lapid, lãnh đạo trung dung của phe đối lập trong quốc hội Israel, cho biết ông hy vọng những báo cáo về thỏa thuận với Iran là không đúng sự thật. “Nhưng nếu chúng là sự thật, thì đây là một trong những thất bại gây sốc nhất trong chính sách đối ngoại và an ninh của Israel”, ông nói trong một tuyên bố.

Các quan chức Chính phủ Israel hầu như không bình luận gì, dường như vì sợ làm phật lòng ông Trump.

Ông Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố hôm 12/6 nói rằng: “Chừng nào tôi còn là thủ tướng Israel, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump và tôi hoàn toàn nhất trí về vấn đề này”. Tuyên bố của ông không đề cập đến tên lửa đạn đạo của Iran hoặc lực lượng ủy nhiệm.

Israel lo ngại điều gì?

Một nguồn tin Israel được thông báo về thỏa thuận với Iran đã liệt kê những phản đối của Israel đối với đề xuất này:

Không có câu trả lời rõ ràng về việc xử lý kho uranium làm giàu của Iran, và không đủ các biện pháp hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, thỏa thuận dường như phụ thuộc vào thiện chí của Iran.

Israel đã tìm cách ngăn chặn bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa thỏa thuận hoà bình với chiến dịch quân sự của Israel chống lại Hezbollah ở Li-băng, lưu ý rằng các chiến binh Hezbollah đang ở ngay sát biên giới của họ. Tuy nhiên, Iran nhiều lần yêu cầu Li-băng phải là một phần của thoả thuận ngừng bắn.

Thay vì tạo ra các điều kiện cho sự sụp đổ của Chính phủ Iran, thỏa thuận này sẽ cho phép tiền bắt đầu chảy vào ngân khố của họ.

Thỏa thuận không đưa ra cơ chế rõ ràng nào để buộc Iran ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm. Nhưng nó sẽ đồng nghĩa với việc đình chỉ chiến dịch của Israel chống lại Hezbollah ở Li-băng.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc gia Israel dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng 10, ông Netanyahu đang chịu áp lực dữ dội từ nội bộ liên minh cầm quyền và từ các nhà phê bình về việc nhượng bộ trước những chỉ đạo của ông Trump. Ông đã miễn cưỡng phản đối ông Trump công khai, một phần vì ông đề cao mối quan hệ thân thiết giữa hai người như một trong những uy tín chính trị quan trọng của mình.

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