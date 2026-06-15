Iran chỉ trích Mỹ, vẫn chưa 'chốt' thoả thuận ngừng bắn

TPO - Các quan chức Iran lên tiếng chỉ trích Mỹ sau vụ tấn công của Israel vào một toà nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut (Li-băng) khiến ít nhất ba người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, vụ tấn công của Israel một lần nữa cho thấy Mỹ “hoặc thiếu ý chí thực hiện các cam kết hoặc thiếu khả năng thực hiện”.

“Bằng cách bật đèn xanh cho Israel, các ông sẽ không thể đạt được bất kỳ sự nhượng bộ nào. Trò chơi ‘cảnh sát xấu’ và ‘cảnh sát tốt’ đã lỗi thời rồi. Nếu các ông thiếu ý chí và khả năng thực hiện các cam kết của mình, thì việc tiếp tục con đường đó là không thể”, ông Ghalibaf nói thêm.

Đồng quan điểm, ông Ebrahim Rezaei - người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran - cảnh báo không nên theo đuổi một thỏa thuận với Mỹ mà không kiềm chế Israel.

“Không được mắc sai lầm. Ngay cả khi chúng ta tìm kiếm sự đồng thuận, vẫn phải kiềm chế Israel”, ông Rezaei nói.

Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, cấu trúc an ninh mới đang được hình thành ở Trung Đông đòi hỏi sự tham gia của tất cả các quốc gia dựa trên “hợp tác tập thể”.

“An ninh khu vực không thể được định hình bằng cách loại bỏ hoặc phớt lờ Iran”, tuyên bố của ông Araghchi nêu rõ.

“Các quốc gia trong khu vực đã dần nhận ra rằng an ninh bền vững, phát triển kinh tế và ổn định khu vực chỉ có thể đạt được thông qua hợp tác, hiểu biết và xem xét lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Iran”.

Hãng thông tấn Fars của Iran, dẫn nguồn thân cận với nhóm đàm phán, đưa tin các quan chức Iran đang thảo luận về nội dung thỏa thuận ngừng bắn với các nhà trung gian hòa giải Qatar tại Tehran. Báo cáo cho biết thêm, thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất và “chắc chắn sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết vào thời điểm ông Trump tuyên bố”.

Nội dung bản ghi nhớ Mỹ - Iran

Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters, rằng dự thảo cuối cùng của bản ghi nhớ với Mỹ đề cập đến một loạt các vấn đề, từ chương trình hạt nhân của Iran đến việc mở lại eo biển Hormuz, và Mỹ miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Văn bản cuối cùng sẽ được thảo luận trong vòng 60 ngày sau khi hai bên đạt được thoả thuận.

Theo quan chức này, nội dung dự thảo bản ghi nhớ bao gồm các nội dung sau:

Eo biển Hormuz

Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại, trong khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong toả hải quân đối với các cảng của Iran. Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ bắt đầu ngay sau khi bản ghi nhớ được ký kết và hoàn tất trong vòng 30 ngày.

Tài chính

Mỹ đồng ý không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Iran, cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng, tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc đối với Iran sẽ được dỡ bỏ theo một lịch trình đã được thống nhất.

Mỹ sẽ miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong một khoảng thời gian nhất định, cho phép Tehran bán dầu và nhận doanh thu.

Mỹ đồng ý giải phóng số tài sản bị đóng băng của Iran trị giá 25 tỷ USD, bao gồm cả thông qua chuyển tiền mặt trực tiếp, hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực và các hạn mức tín dụng tài chính.

Washington, phối hợp với các đồng minh khu vực, sẽ chuẩn bị một kế hoạch tái thiết và phát triển cho Iran, được đàm phán và thống nhất với Tehran trong vòng 60 ngày.

Hạt nhân

Tehran đồng ý sẽ không sản xuất cũng như không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi chờ đợi một thỏa thuận cuối cùng, Iran sẽ duy trì tình trạng hiện tại của chương trình hạt nhân, kiềm chế việc làm giàu uranium và mở rộng các cơ sở hạt nhân.

Mỹ đồng ý cho phép Iran pha loãng lượng uranium làm giàu cao dự trữ trên lãnh thổ Iran theo một thỏa thuận toàn diện trong tương lai.

Chương trình hạt nhân của Iran, các hoạt động làm giàu uranium và các cơ chế xử lý kho dự trữ uranium làm giàu cao, sẽ được đàm phán trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký biên bản ghi nhớ và được đề cập trong một thỏa thuận cuối cùng.