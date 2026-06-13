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Thế giới

Pakistan: Mỹ - Iran 'chốt' văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình

Quỳnh Như

TPO - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã thống nhất văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình sau nhiều vòng đàm phán.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm thứ Sáu (12/6) cho biết Mỹ và Iran đã tiến tới "văn bản cuối cùng, được nhất trí về thỏa thuận hòa bình".

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Sharif cho biết Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải - đang nỗ lực hoàn tất những bước tiếp theo để đưa thỏa thuận đến giai đoạn triển khai.

Ông cũng chỉ trích các chiến dịch tung tin sai lệch nhằm phá hoại tiến trình đàm phán, đồng thời khẳng định: "Hòa bình chưa bao giờ gần như lúc này".

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Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết bản thoả thuận giữa Tehran và Washington đang ở giai đoạn hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, ông kêu gọi truyền thông không suy đoán về nội dung thỏa thuận trước khi các bên chính thức công bố.

"Phù hợp với phương pháp làm việc có trách nhiệm và minh bạch, mọi chi tiết sẽ được công bố rộng rãi vào thời điểm thích hợp", ông Araghchi viết trên X.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, dự thảo thỏa thuận bao gồm các điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các cam kết an ninh khu vực. Những nội dung được phía Mỹ nêu ra gồm: Tiêu hủy và loại bỏ vật liệu hạt nhân; Giải thể chương trình hạt nhân của Iran; Chỉ giải ngân các khoản hỗ trợ sau khi Tehran thực hiện đầy đủ cam kết; Mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và chấm dứt hỗ trợ lực lượng uỷ nhiệm.

Quan chức này mô tả đây là một "thỏa thuận dựa trên hiệu quả". Trong khi đó, phía Iran trước đây nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận một thỏa thuận nếu không có cơ chế giải phóng tài sản bị phong tỏa và bác bỏ cáo buộc hỗ trợ cho lực lượng uỷ nhiệm.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng lên tiếng bác bỏ các thông tin mà ông gọi là "giả mạo" về nội dung thỏa thuận. Theo ông, Iran sẽ chỉ nhận được các lợi ích kinh tế khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết.

"Người Iran sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào chỉ vì ký thỏa thuận hoặc tham gia một cuộc họp. Lợi ích kinh tế chỉ đến khi họ thực hiện đúng các cam kết của mình", ông Vance nhấn mạnh.

Trước đó, CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran có thể kéo dài lệnh ngừng bắn, bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz và tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán sâu hơn về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran không chấp nhận từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và mong muốn thỏa thuận bao gồm việc giải phóng khoảng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #hòa bình #thỏa thuận #Pakistan #đàm phán #đối thoại

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