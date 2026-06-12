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Người lính

Chủ tịch Quốc hội Iran gửi thông điệp đến Tổng thống Mỹ Trump

Quỳnh Như

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran phát đi thông điệp cứng rắn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Washington đe dọa kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Tehran.

Iran đã phản ứng gay gắt trước những lời đe dọa của Mỹ nhằm vào một trung tâm dầu mỏ quan trọng và hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này, cảnh báo việc leo thang hơn nữa có thể gây ra những hậu quả lâu dài.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo, rằng bất kỳ hành động leo thang nào nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đều có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

"Những chiến lược sai lầm và quyết định nhất thời sẽ khiến toàn bộ cục diện trở nên tồi tệ hơn... Nếu đối phương phá hủy cơ sở hạ tầng và thị trường năng lượng, họ sẽ tạo ra một vũng lầy không đáy mà chính mình sẽ mắc kẹt trong nhiều năm. Khi đó, họ sẽ thấy một Iran hoàn toàn khác", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trong một bài đăng trên X hôm thứ Năm (11/6).

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Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể tung đòn tấn công mạnh nhằm vào Iran ngay trong đêm và không loại trừ khả năng chiếm giữ đảo Kharg - nơi được xem là huyết mạch xuất khẩu dầu của Tehran, xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.

Một quan chức cấp cao của Iran cũng cảnh báo, Tehran sẽ đáp trả "mạnh mẽ và khiến đối phương phải hối tiếc" nếu tiến hành bất kỳ chiến dịch nào nhằm vào đảo Kharg.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, mô tả Tổng thống Trump là người "khó đoán và thất thường", đồng thời khẳng định Iran đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ hòn đảo chiến lược này.

"Iran và toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi, bao gồm đảo Kharg, đều ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Lực lượng vũ trang đã được chuẩn bị với đầy đủ năng lực và phương tiện cần thiết để đối phó với mọi kịch bản", ông Azizi nói.

Trong khi đó, CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc và hai quan chức chính quyền Mỹ cho biết, các phương án quân sự nhằm kiểm soát đảo Kharg đã được xây dựng từ nhiều tháng trước nhưng liên tục bị trì hoãn do mức độ rủi ro quá lớn.

Theo các nguồn tin, giới hoạch định chính sách tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đánh giá việc kiểm soát hoặc phá hủy hạ tầng năng lượng trên đảo Kharg có thể giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Iran, làm suy giảm đáng kể năng lực tài chính phục vụ chiến tranh.

Tuy nhiên, các cố vấn quân sự cũng cảnh báo Tổng thống Trump, rằng một chiến dịch như vậy nhiều khả năng sẽ đòi hỏi lực lượng bộ binh quy mô lớn và có thể dẫn tới thương vong đáng kể cho phía Mỹ.

Vì vậy, trong các cuộc thảo luận nội bộ, phương án tấn công hoặc chiếm giữ đảo Kharg được xem là "lựa chọn cuối cùng", có khả năng làm thay đổi cục diện xung đột nhưng đi kèm với "cái giá rất đắt".

Trước đó, quân đội Mỹ từng tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, song luôn tránh tấn công trực tiếp vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của hòn đảo này.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #đảo Kharg #xung đột #năng lượng #quân sự #leo thang #Trung Đông

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