Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã “chấm dứt chiến tranh” với Iran ngày hôm nay, sau khi khẳng định trước đó rằng hai bên đã đồng ý một “bản ghi nhớ rất mạnh mẽ” để chấm dứt giao tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Tôi không biết các bạn đã nghe tin gì chưa, nhưng hôm nay chúng ta đã chấm dứt chiến tranh với Iran”, Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc mít tinh trực tuyến ủng hộ Phó Thống đốc Georgia Burt Jones, người đang tranh cử chức Thống đốc. “Họ đã đồng ý không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà chúng ta đã kiên quyết yêu cầu; đó là toàn bộ mục đích. Đó là 95% của thỏa thuận”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông hủy bỏ các cuộc tấn công tiếp theo vào Iran hồi đầu ngày, ám chỉ trên mạng xã hội rằng một thỏa thuận đã đạt được mà không nêu chi tiết các điều khoản.

Iran chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào, và Tổng thống Trump nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội, rằng việc Mỹ phong tỏa các tàu ra vào các cảng của Iran sẽ tiếp tục cho đến khi “thỏa thuận này được hoàn tất”.