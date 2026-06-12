Có gì trong thỏa thuận hòa bình mà Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố đã đạt được với Iran?

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Iran, và hai bên có thể đặt bút ký ngay trong cuối tuần này. Trước đó, ông cảnh báo sẽ “giáng đòn cực mạnh” vào Iran trong đêm nay, nhưng đã hủy bỏ kế hoạch vào phút chót.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Dựa trên thực tế là các cuộc thảo luận đã được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và được chấp thuận, tôi đã hủy bỏ các cuộc tấn công và ném bom theo kế hoạch nhằm vào Iran tối nay”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã ca ngợi một “thỏa thuận tuyệt vời” có thể giúp giải quyết chiến tranh, cho rằng nó sẽ được hoàn tất trong những ngày tới. Ông dự đoán một lễ ký kết sẽ sớm diễn ra, có thể ở châu Âu, với sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance.

Theo ông Trump, hành động quân sự mới nhất của Mỹ đã buộc Tehran phải thực sự đồng ý với thỏa thuận lần này. “Họ muốn đạt được một thỏa thuận hơn tôi rất nhiều”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ mô tả đó là một “bản ghi nhớ rất mạnh mẽ”, và gọi thỏa thuận này là “hơi mang tính khái niệm”. Ông nói Iran đã cam kết từ bỏ việc theo đuổi năng lực hạt nhân, và Mỹ sẽ chấm dứt lệnh cấm vận ngay lập tức sau khi thỏa thuận được ký kết.

Ông Trump cũng cho biết, Mỹ, Israel, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan và Ai Cập là các quốc gia tham gia vào việc phê duyệt thỏa thuận.

Trước đó, một phái đoàn Qatar đã đến Tehran trong tuần này để thảo luận về các điều khoản cụ thể của thỏa thuận. Các quan chức Mỹ tin rằng, các cuộc họp giữa các quan chức Iran và Qatar đã giúp giải quyết một số điểm bất đồng còn lại. Các nhà trung gian hòa giải “đã đạt được một số bước đột phá”, nguồn tin cho biết.

Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội về một thỏa thuận sắp đạt được đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngạc nhiên. Sau đó, ông Trump cho biết đã nói chuyện với ông Netanyahu và các nhà lãnh đạo vùng Vịnh khác. Trong khi đó, giá dầu giảm và chứng khoán Mỹ tăng mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmail Baghaei - nói với hãng thông tấn IRNA rằng các báo cáo về một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ chỉ là “suy đoán”, và cho biết Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ thỏa thuận nào. Ông Baghaei cáo buộc “các hành động của Mỹ đang ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao”.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định lãnh đạo tối cao của Iran ủng hộ thỏa thuận và đã đồng ý “về mặt nguyên tắc” cho phép Mỹ thu giữ vật liệu hạt nhân, và Iran cam kết ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân.