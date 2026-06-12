Bộ Nội vụ nêu chính sách tinh giản biên chế với giáo viên mầm non

TPO - Giáo viên mầm non có tuổi đời thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường mà có nguyện vọng nghỉ hưu sẽ thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế với giáo viên mầm non.

Thời gian qua, một số địa phương đã hỏi về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non theo Nghị định 154 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

(Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ nêu ra 2 trường hợp cụ thể với giáo viên mầm non. Thứ nhất, đối với giáo viên mầm non có tuổi đời thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Trường hợp này, Luật Nhà giáo đã quy định chính sách đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non được nghỉ hưu thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Qua đó, giáo viên mầm non có tuổi đời thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường mà có nguyện vọng nghỉ hưu sẽ thực hiện chính sách nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Do vậy không đặt vấn đề thực hiện tinh giản biên chế theo nghị định 154 đối với trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Trường hợp thứ hai, với giáo viên mầm non còn lại và thuộc một trong các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế quy định tại nghị định 154. Trường hợp này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp xã xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với giáo viên mầm non theo quy định tại nghị định 154.

Chính sách với người nghỉ hưu trước tuổi

Liên quan đến chính sách với người nghỉ hưu trước tuổi, Nghị định 154 nêu rõ, người nghỉ hưu trước tuổi nếu có tuổi đời còn từ 2 đến 5 năm mới đến tuổi nghỉ hưu, có đủ thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, trong đó 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc ở vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài chế độ hưu trí theo quy định về bảo hiểm xã hội sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Theo đó, những người này được nhận 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Khoản trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở người có từ 20 năm công tác thì 20 năm đầu được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Từ năm 21 mỗi năm được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Người có từ 15 đến dưới 20 năm công tác được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Với người còn đủ 2 đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, ngoài chế độ hưu trí sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi. Cùng với đó, được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Khoản trợ cấp theo thời gian công tác với người từ 20 năm thì 20 năm đầu được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng, từ năm 21 mỗi năm được 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Người từ 15 đến 20 năm công tác được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng…