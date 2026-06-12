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Hà Nội: Vi phạm trông giữ xe nhiều lần sẽ bị thu hồi giấy phép

Phùng Linh

TPO - Từ nay đến hết tháng 9/2026, Hà Nội sẽ tổng kiểm tra toàn bộ các điểm trông giữ phương tiện, kiên quyết thu hồi giấy phép hoặc không gia hạn đối với bãi xe tái phạm, không áp dụng thu phí công nghệ.

Kế hoạch rà soát, xử lý vi phạm tại các bến bãi, điểm trông giữ xe trên toàn thành phố vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành nhằm triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý phương tiện.

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Các điểm trông giữ xe vi phạm quy định, tái phạm nhiều lần hoặc không triển khai ứng dụng công nghệ theo yêu cầu có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Theo kế hoạch, lực lượng liên ngành gồm Sở Xây dựng, Công an thành phố và chính quyền địa phương sẽ liên tục ra quân kiểm tra cả trong và ngoài giờ hành chính từ nay đến hết ngày 30/9. Đợt kiểm tra quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh triệt để tình trạng mất trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan chung của Thủ đô.

Trong đợt cao điểm, các cơ quan chức năng sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phổ biến hiện nay như chiếm dụng lòng đường, vỉa hè; trông giữ xe vượt quá diện tích hoặc sai vị trí cấp phép; thu phí sai quy định và không niêm yết công khai giá dịch vụ.

Đặc biệt, những điểm trông giữ không triển khai giải pháp công nghệ, không áp dụng hình thức thu phí không dừng theo quy định của thành phố cũng nằm trong danh mục xử lý trọng điểm.

Cùng với việc kiểm tra các điểm có phép, lực lượng chức năng sẽ rà soát, giải tỏa các bãi xe trái phép tự phát mọc lên trên đất trống, đất dự án chậm triển khai. Những trường hợp tự ý biến lòng đường, dải phân cách, gầm cầu thành nơi kinh doanh giữ xe sẽ bị xử lý, tháo dỡ biển báo và xóa bỏ vạch sơn trái quy định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định sẽ xem xét thu hồi giấy phép ngay đối với các điểm trông giữ xe tái phạm nhiều lần hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn giao thông. Đối với những đơn vị chưa chuyển đổi số, chưa thực hiện thu phí không dừng theo yêu cầu, thành phố sẽ kiên quyết không xem xét gia hạn hoặc cấp phép mới.

Song song với việc kiểm tra và xử lý vi phạm, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân, quyết tâm thực hiện nghiêm nguyên tắc “lòng đường dành cho phương tiện, hè phố dành cho người đi bộ” để xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại.

Phùng Linh
#trông giữ xe #Hà Nội #quản lý phương tiện #vi phạm #giấy phép #ứng dụng công nghệ #an toàn giao thông

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