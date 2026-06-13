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Pháp luật

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Bắt tạm giam 6 người Việt tiếp tay cho đường dây lừa đảo tại Campuchia

Phùng Quang

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 người Việt vì tiếp tay cho đường dây lừa đảo qua mạng hoạt động tại Campuchia. Bước đầu, nhóm đối tượng được xác định đã giúp sức chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Ngày 12/6, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đặng Xuân Trường, Ngô Thị Khả Kim, Phạm Tấn Lợi, Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Diệu và Đoàn Yến Nhung.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, các đối tượng trong đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước. Để che giấu dòng tiền, nhóm này tuyển dụng những người Việt Nam đang thất nghiệp hoặc gặp khó khăn về tài chính, yêu cầu thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng cá nhân rồi sang Campuchia làm việc với mức lương hấp dẫn.

Cơ quan điều tra xác định, 6 đối tượng trên đã thỏa thuận, thông đồng giúp sức cho các đối tượng lừa đảo bằng cách cung cấp tài khoản ngân hàng, thực hiện xác thực sinh trắc học và tiếp nhận dòng tiền do phạm tội mà có.

Bước đầu, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng đã giúp các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 29,8 tỷ đồng của 5 bị hại. Qua rà soát sao kê tài khoản, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện nhiều nạn nhân khác với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #ường dây lừa đảo #Campuchia #mở rộng điều tra

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