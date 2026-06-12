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Pháp luật

Lái xe gắn biển số giả để chở động vật hoang dã đi tiêu thụ

Phạm Trường

TPO - Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh đã sử dụng ô tô cá nhân gắn biển kiểm soát giả, thường xuyên thay đổi phương tiện, cung đường và thời gian để vận chuyển động vật hoang dã từ khu vực cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) đi các tỉnh, thành tiêu thụ.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh (SN 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1996, cùng trú xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

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Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh tại cơ quan điều tra.

Qua công tác nắm tình hình trên tuyến biên giới, công an phát hiện Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh thường xuyên xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Na Mèo, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Chiều 7/6, khi 2 đối tượng này đang vận chuyển động vật hoang dã bằng ôtô từ khu vực biên giới về nội địa tiêu thụ, công an tiến hành bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, phát hiện dưới sàn xe có giấu 1 cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 7kg. Đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép dưới mọi hình thức.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển cá thể tê tê để đưa đi tiêu thụ kiếm lời. Khám xét nơi ở các bị can ở thôn Cẩm Hoa (xã Cẩm Tú), công an thu một bộ xương động vật, bốn chi động vật nghi của hổ cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện, những tang vật này đang được giám định để xác định chủng loài, nguồn gốc và làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

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Tang vật thu giữ.

Theo công an, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu Na Mèo để giao dịch, mua bán các loại động vật hoang dã với các đối tượng bên kia biên giới. Lô hàng cấm sau đó được vận chuyển về Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố khác tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Nhóm đối tượng này thường sử dụng ô tô cá nhân gắn biển kiểm soát giả, thường xuyên thay đổi phương tiện, cung đường và thời gian vận chuyển để tránh bị lực lượng tuần tra phát hiện.

Ngoài ra, Lê Tuấn Anh là đối tượng đã nhiều lần vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, từng hai lần bị xử lý hình sự về hành vi buôn bán động vật nguy cấp, quý hiếm. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm với thủ đoạn tinh vi hơn.

Phạm Trường
#động vật hoang dã #buôn bán trái phép #Thanh Hóa #biển số giả #tê tê #bảo vệ động vật

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