Phát hiện hệ thống trồng cần sa tinh vi trong nhà ở Hưng Yên

TPO - Ngày 12/6, Công an phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) đã phát hiện, đấu tranh làm rõ hành vi trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy của Hoàng Quý Nhân (SN 1995, trú tại phường Phố Hiến). Đáng chú ý, đối tượng đã tự thiết kế, lắp đặt một hệ thống trồng cần sa khép kín trong nhà với nhiều thiết bị hiện đại nhằm mô phỏng điều kiện sinh trưởng tự nhiên, phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận tin báo của người dân về việc một số thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Hệ thống trồng cây cần sa trong nhà của đối tượng.

Ngày 5/6, Công an phường Phố Hiến đã tiến hành xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc với hai trường hợp gồm Đ.T.D. (SN 2009) và Đ.Đ.A. (SN 2006), cùng trú tại phường Phố Hiến, lực lượng chức năng xác định các đối tượng này có sử dụng ma túy cần sa. Từ lời khai ban đầu, cơ quan công an làm rõ nguồn gốc số ma túy trên được mua từ Hoàng Quý Nhân.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nhân, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ của đối tượng được bố trí một hệ thống trồng cần sa trong nhà với quy mô tương đối lớn.

Hệ thống này được trang bị nhiều thiết bị kỹ thuật chuyên dụng như khung trồng, đèn chiếu sáng, thiết bị kiểm soát nhiệt độ và các phương tiện hỗ trợ khác nhằm tạo môi trường sinh trưởng tương tự điều kiện tự nhiên, giúp cây phát triển ổn định và khó bị phát hiện.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 35 chậu cây cần sa tươi cùng nhiều công cụ, thiết bị phục vụ việc trồng, chăm sóc và thu hoạch cây cần sa. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều dụng cụ dùng để chế biến, phân chia, đóng gói sản phẩm phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng Quý Nhân đã thừa nhận hành vi trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.