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Pháp luật

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Đánh con 4 tuổi ngã tử vong, người mẹ trẻ bị khởi tố

Tân Lộc

TPO - Trong lúc nấu ăn, thấy con trai chạy chơi quanh khu vực bếp nóng, dù nhắc nhở nhưng con không nghe, nên người mẹ đánh làm con ngã đập đầu xuống nền gạch dẫn tới tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam N.T.M.N. (21 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trạch, Cà Mau), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

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Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can N.T.M.N.

Thông tin ban đầu, N. sống cùng con ruột là N.G.B. (4 tuổi) tại một nhà trọ trên địa bàn phường Vĩnh Trạch.

Trưa 25/3, trong lúc nấu ăn, cháu B. chạy chơi quanh khu vực bếp nóng, N. nhắc nhưng cháu B. vẫn không nghe lời. Do đó, N. đã dùng tay đánh mạnh vào mặt làm cháu B. ngã đập đầu xuống nền gạch.

Những ngày sau, phát hiện con có biểu hiện bất thường, ngày 29/3, N. đưa B. đến bệnh viện kiểm tra. Dù được tích cực điều trị, nhưng cháu B. đã tử vong vào ngày 31/3.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến bạo hành trẻ em nên thông báo cơ quan chức năng.

Tân Lộc
#Cà Mau #bạo hành trẻ em #người mẹ #tử vong trẻ #vụ án

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