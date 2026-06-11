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Pháp luật

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Giải cứu hơn 500 con mèo khỏi đường dây 'miêu tặc'

Nguyễn Dũng

TPO - Sau khi trộm cắp hoặc thu gom được mèo, các đối tượng tập kết tại nơi ở, nhốt vào lồng để chờ đủ số lượng rồi bán cho Lê Huỳnh Bá với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Trung bình cứ 2-3 ngày, nhóm này thực hiện một lần giao dịch.

Clip Công an TPHCM triệt xóa đường dây trộm cắp, thu gom mèo quy mô lớn, giải cứu hơn 500 con.

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết vừa triệt xóa một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, thu gom mèo để tiêu thụ liên tỉnh, giải cứu và thu giữ hơn 500 con mèo trong quá trình đấu tranh.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời làm việc 10 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1981), Nguyễn Thanh Tư (SN 1983), Nguyễn Văn Dư (SN 1997), Lê Huỳnh Bá (SN 1987), Lê Khả Vinh (SN 2004), Lê Đình Toàn (SN 1973), Lê Đình Trung, Đoàn Văn Tỏa (SN 1994) và Nguyễn Văn Lập (SN 1980).

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Các đối tượng liên quan cùng tang vật tại cơ quan công an

Các đối tượng bước đầu khai nhận đã tổ chức bẫy bắt, thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong khoảng 3 năm qua. Sau khi trộm cắp hoặc thu gom được mèo, các đối tượng tập kết tại nơi ở, nhốt vào lồng để chờ đủ số lượng rồi bán cho Lê Huỳnh Bá với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Trung bình cứ 2-3 ngày, nhóm này thực hiện một lần giao dịch.

Sau khi thu mua, Lê Huỳnh Bá vận chuyển số mèo trên đến khu vực bãi xe Trúc Quỳnh tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục tiêu thụ cho các đầu mối khác.

Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng công an đã khẩn trương mở rộng truy xét, kiểm tra địa điểm tập kết tại bãi xe Trúc Quỳnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 45 lồng chứa khoảng 400 con mèo còn sống; 4 thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết được bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị vận chuyển, tiêu thụ.

Đồng thời, tại địa bàn phường Linh Xuân, công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 21 con mèo. Tổng số mèo được phát hiện, giải cứu và thu giữ bước đầu lên đến hơn 500 con, cho thấy quy mô hoạt động của đường dây là rất lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ động vật; đồng thời truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM đề nghị người dân bị mất mèo liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú để nhận diện tài sản và hỗ trợ điều tra.

Nguyễn Dũng
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