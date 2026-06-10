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‘Biển lửa’ bao trùm công ty gỗ rộng hơn 1,7 ha ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Vụ cháy lớn xảy ra tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất ở TPHCM trong đêm 9/6 khiến hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị lửa bao trùm. Cột khói và lửa bốc cao hàng chục mét, đỏ rực cả khu vực khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Clip vụ cháy công ty gỗ ở TPHCM.

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như gỗ, mùn cưa và các sản phẩm nội thất nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Lực lượng bảo vệ cùng công nhân công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa nhưng bất thành. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm nhiều khu vực nhà xưởng, kèm theo những tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong.

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Cột khói từ đám cháy bốc cao hàng chục mét đỏ rực cả bầu trời.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do diện tích nhà xưởng lớn và bên trong chứa lượng lớn các nguyên vật liệu dễ bắt lửa. Các mũi chữa cháy được triển khai đồng thời để dập lửa và ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

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Bên trong công ty bị cháy.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản, máy móc và thành phẩm bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi và hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Dũng
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