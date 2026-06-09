Dịch tả lợn châu Phi ở Lâm Đồng chưa hạ nhiệt, hơn 14.000 con đã bị tiêu hủy

TPO - Chỉ trong một tuần, Lâm Đồng ghi nhận thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Đạ Tẻh 2 và xã Đức An. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiêu hủy hơn 14.000 con lợn mắc bệnh, với tổng trọng lượng trên 700 tấn.

Ngày 9/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai đồng bộ phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026-2030.

Theo thống kê của ngành chức năng, chỉ từ ngày 27/5 đến 3/6, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Đạ Tẻh 2 và xã Đức An. Sau đó, lực lượng chức năng phải tiêu hủy 959 con lợn với tổng trọng lượng gần 52 tấn để ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Lực lượng chức năng Lâm Đồng tiêu huỷ lợn mắc dịch tả Châu Phi.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tiêu hủy 14.077 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng trên 700 tấn.

Dịch bệnh xuất hiện tại 9 địa phương. Hiện vẫn còn 4 xã gồm Đạ Tẻh, Tà Hine, Đức Linh và Đức An chưa qua 21 ngày kể từ khi phát sinh ổ dịch gần nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát đàn vật nuôi, tổ chức tiêm phòng đầy đủ, đồng thời kiểm soát chặt việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn.