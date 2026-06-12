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Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội

Luân Dũng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cụ thể, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, Trợ lý của Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vũ Hồng Thanh giữ chức Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Nguyễn Thị Thanh.

Trong thời gian giữ chức Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Hà Văn Thắng tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

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Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai (tháng 10/2026) đối với 3 dự án luật cùng một số nghị quyết quan trọng khác.

Cụ thể bao gồm các dự án: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua đối với dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Bổ sung dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 80/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn;

Dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2022 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 90/2025 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Phiên họp thứ 6 (tháng 9/2026) đối với dự án Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Luân Dũng
#Quốc hội #bổ nhiệm #Trợ lý #Chủ tịch Quốc hội #Dự án luật #Phó Chủ tịch Quốc hội #nhân sự

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