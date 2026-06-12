Luật Thủ đô sẽ tạo dựng mô hình phát triển mới cho Hà Nội

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô sẽ tạo dựng mô hình phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tới. Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát và chia sẻ của HĐND thành phố trong quá trình triển khai các nghị quyết thực hiện Luật Thủ đô.

Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu trình bày hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai Luật Thủ đô.

Mở rộng không gian tăng trưởng mới cho Thủ đô

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hoàn thiện toàn bộ hệ thống nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Những cơ chế, chính sách mới được xây dựng không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, theo kế hoạch, Hà Nội phải hoàn thành việc cụ thể hóa toàn bộ các cơ chế, chính sách được Luật Thủ đô giao. Đến nay, HĐND thành phố đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng; tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố sẽ tiếp tục xem xét, thông qua số lượng lớn các nghị quyết còn lại nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

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Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc sáng 12/6

“Nhiều chính sách mới lần đầu tiên được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực và quyết định các vấn đề phát triển đặc thù của Thủ đô”, ông Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Luật Thủ đô và các nghị quyết sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội thông qua hàng loạt cơ chế mang tính chiến lược. Trong đó có các chính sách phát triển đô thị theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa trung tâm gắn với định hướng phát triển đô thị theo TOD; quản lý, khai thác hiệu quả đất đai, không gian phát triển, bao gồm cả không gian ngầm và các không gian đô thị mới....

Hôm nay 12/6, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua 56 nội dung, trong đó có 50 nội dung triển khai thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 và các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống ngay từ ngày 1/7

Bên cạnh những cơ hội lớn, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình xây dựng các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Trước hết, nhiều chính sách hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Nhiều nội dung được Luật Thủ đô giao cho thành phố quy định lần đầu tiên. Trong quá trình xây dựng, các cơ quan vừa phải nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, vừa tổng kết thực tiễn của Thủ đô, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới và trong khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp

“Các chính sách trình HĐND thành phố hôm nay chắc chắn sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình tổ chức thực hiện”, Chủ tịch UBND thành phố cho biết.

Một thách thức khác là yêu cầu cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro. Nhiều cơ chế đột phá được đề xuất nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Dẫn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều qua 11/6, ông Vũ Đại Thắng cho biết, mặc dù Hà Nội được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nhưng quá trình tổ chức thực hiện vẫn cần gắn kết chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương nhằm bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả.

“Nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhưng nếu nóng vội thì có thể phát sinh những rủi ro trong thực tiễn”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát và chia sẻ của HĐND thành phố trong quá trình triển khai các nghị quyết thực hiện Luật Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, áp lực tổ chức thực hiện trong thời gian tới là rất lớn khi số lượng nghị quyết được thông qua nhiều, trong khi thời gian từ nay đến ngày Luật Thủ đô có hiệu lực chỉ còn khoảng hai tuần. Thành phố phải khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp.

“Thành phố phải bảo đảm các cơ chế mới đi vào vận hành ngay từ ngày 1/7 để tránh khoảng trống pháp lý và tránh ách tắc trong quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị HĐND thành phố tiếp tục ủng hộ chủ trương mạnh dạn thể chế hóa đầy đủ các cơ chế mà Luật Thủ đô đã trao quyền với tinh thần đổi mới, đột phá và phát triển; cho phép áp dụng cách tiếp cận “vừa làm, vừa hoàn thiện” đối với những chính sách mới chưa có tiền lệ; tăng cường giám sát, đánh giá để kịp thời điều chỉnh chính sách; đồng thời tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực và cơ chế thực hiện...