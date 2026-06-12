Bắt đối tượng mang kiếm tấn công cha ruột, ném 'bom xăng' vào công an

TPO - Từ mâu thuẫn gia đình, một đối tượng ở Đà Nẵng châm lửa đốt chai xăng ném vào hiên nhà và dùng kiếm chém khiến cha mình bị thương tích. Khi lực lượng công an đang có mặt ở hiện trường, đối tượng tiếp tục ném chai xăng đang cháy khiến một cán bộ công an bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Sáng 12/6, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối với Đỗ Văn Tĩnh (SN 1999, trú phường Quảng Phú) về các hành vi có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Công an tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Tĩnh. Ảnh CA

Theo kết quả xác minh ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Đỗ Văn Tĩnh mang theo kiếm và xăng đến nhà cha ruột là ông Đỗ Văn M. Tại đây, đối tượng châm lửa đốt chai chứa xăng ném vào khu vực hiên nhà, sau đó dùng kiếm chém ông M. gây thương tích ở cẳng tay trái. Hành vi của Tĩnh được người dân cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi hiện trường, đối tượng tiếp tục chuẩn bị 2 chai nhựa chứa xăng có gắn giẻ vải làm ngòi cháy rồi quay trở lại nhà ông M. Thời điểm này, Tổ công tác Công an phường Quảng Phú đang tiến hành ghi nhận vụ việc, lập biên bản và thu giữ các đồ vật liên quan.

Lúc này, Tĩnh tiếp tục châm lửa và liên tiếp ném 2 chai xăng đang cháy về phía Tổ công tác cùng những người có mặt tại hiện trường. Hậu quả, khiến một cán bộ Công an phường Quảng Phú bị bỏng vùng mặt, tổn thương giác mạc phải đưa đi cấp cứu; ông Đỗ Văn M. bị bỏng vùng vai và chân; nhiều tài sản tại hiện trường cùng hồ sơ phục vụ công tác của lực lượng CATP bị cháy, hư hỏng.

Ngay sau đó, lực lượng CATP đã khẩn trương khống chế, bắt giữ đối tượng tại hiện trường. Công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Văn Tĩnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, đồng thời ra quyết định tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.