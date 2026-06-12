Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé gái 13 tuổi bị bạn trai quen qua mạng xã hội xâm hại nhiều lần

Thành Đạt

TPO - Từ kết nối qua mạng xã hội, Giàng A Lia (SN 1993, trú tại xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên) đã nhiều lần hẹn gặp và thực hiện hành vi giao cấu với cháu S.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giàng A Lia (SN 1993, trú xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 2/2025, Giàng A Lia quen biết một bé gái sinh năm 2012, trú tại xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên thông qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian trò chuyện, hai bên thường xuyên liên lạc và gặp gỡ.

722163484-1047499264276729-7143722536739355265-n.jpg
722448393-1047499250943397-8362041254947167258-n.jpg
Đối tượng Giàng A Lia tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15/8/2025 đến cuối tháng 11/2025, Giàng A Lia đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân khi cháu chưa đủ 13 tuổi.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định hành vi của Giàng A Lia có đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, nắm bắt các mối quan hệ của con em trên không gian mạng; đồng thời trang bị kỹ năng phòng tránh xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em.

Thành Đạt
#Hiếp dâm #Bé gái #Mạng xã hội #Điện Biên #Điều tra #Tội phạm #Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi bị xử lý như thế nào #Bắt giữ đối tượng hiếp dâm trẻ qua mạng #Nguy cơ xâm hại trẻ em trên mạng xã hội #Chống xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi #Khuyến cáo phòng tránh xâm hại trẻ em trực tuyến

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe