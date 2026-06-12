Công chúa Thái Lan qua đời sau thời gian dài hôn mê

TPO - Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, con cả của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, qua đời ở tuổi 47, sau gần bốn năm hôn mê.

Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati. (Ảnh: Reuters)

Công chúa Bajrakitiyabha nhập viện vào tháng 12/2022, sau khi đột ngột bất tỉnh do bệnh tim trong chuyến thăm tỉnh Nakhon Ratchasima. Bà được đưa bằng trực thăng đến thủ đô Bangkok để điều trị.

Tối 11/6, Công chúa Bajrakitiyabha qua đời sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi vì nhiễm trùng ổ bụng, viêm đại tràng, huyết áp thấp, rối loạn nhịp tim và rối loạn đông máu.

Công chúa Bajrakitiyabha, thường được biết đến với tên gọi Công chúa Pa, sinh ngày 7/12/1978, là con gái của Quốc vương Vajiralongkorn (khi đó là Thái tử) và người vợ đầu tiên - Công chúa Soamsawali.

Công chúa là một trong ba người con của Quốc vương Vajiralongkorn có tước hiệu chính thức và đủ điều kiện lên ngôi theo hiến pháp.

Bà theo học luật tại Đại học Cornell, sau đó làm luật sư tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan từ năm 2006 đến năm 2011.

Từ năm 2012 đến năm 2014, bà là Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia, trước khi trở lại Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bangkok.

Một người dân ôm ảnh của Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati. (Ảnh: AP)

Bà từng thành lập một tổ chức từ thiện thúc đẩy quyền của nữ tù nhân, đặc biệt là những người mang thai khi đang thụ án.

Bà chuyển sang quân đội vào năm 2021, được phong hàm tướng và giữ chức vụ tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia.

Cung điện sẽ tổ chức lễ tang hoàng gia, trong khi chính phủ dự kiến ​​sẽ tuyên bố quốc tang.