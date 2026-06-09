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Pháp luật

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Bắt kẻ dùng hàng cấm, cầm dao tấn công trung tá công an

Phạm Trường

TPO - Trong lúc rà soát, vận động, tuyên truyền người có liên quan đến ma túy, một trung tá Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Triều (SN 1990, trú xã Nông Công) về tội “Giết người”.

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Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Đình Triều.

Theo công an, sáng 1/6, tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát và xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn xã. Khi tổ công tác đến nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời đối tượng Triều lên trụ sở công an xã xét nghiệm chất ma tuý nhưng người này không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ tầng 1, dùng dao nhọn để chống đối.

Lúc này, trung tá Khánh đã tiếp cận, vận động đối tượng buông hung khí, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Triều bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công tổ công tác, đâm trúng vùng cổ nam cảnh sát.

Sau vụ việc, trung tá Khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng Lê Đình Triều.

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Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái thăm hỏi, động viên trung tá công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Xét nghiệm nhanh đối với Lê Đình Triều, công an xác định người này dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy (dạng đá).

Ngay sau vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên trung tá Phạm Ngọc Khánh đang điều trị tại bệnh viện.

Phạm Trường
#Công an Thanh Hóa #Lê Đình Triều #trung tá Khánh #ma túy #bắt giữ #đâm dao #Thanh Hóa

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