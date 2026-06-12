Hi hữu, nữ sinh mang khối u buồng trứng nặng hơn 1/3 trọng lượng cơ thể

TPO - Nhiều bệnh lí phụ khoa hiện nay có xu hướng trẻ hóa và diễn tiến âm thầm, khiến người bệnh dễ bỏ qua những dấu hiệu ban đầu. Các chuyên gia Bệnh viện K cảnh báo, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và điều trị đúng thời điểm sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và bảo tồn chức năng sinh sản.

Các bác sĩ Bệnh viện K vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt cho một nữ sinh 16 tuổi người dân tộc H'Mông mắc hai khối u buồng trứng khổng lồ, tổng trọng lượng gần 15kg. Dù khối u phát triển lớn, chèn ép nhiều cơ quan quan trọng và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao, ê-kíp điều trị vẫn nỗ lực bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là em T.T.Đ. (16 tuổi, quê Lào Cai), đang theo học tại một trường dân tộc nội trú. Do điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, việc thăm khám sức khỏe chưa được thực hiện thường xuyên.

Các bác sĩ mổ lấy khối u 15kg cho nữ sinh.

Khoảng 6 tháng gần đây, bụng của em to dần bất thường nhưng chưa đi khám. Chỉ đến khi kích thước vùng bụng tăng rõ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và việc đi lại, gia đình mới đưa em đến Bệnh viện K.

Qua thăm khám và các xét nghiệm hình ảnh, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có hai khối u buồng trứng kích thước rất lớn. Trong đó, khối u ở buồng trứng phải có kích thước khoảng 20x25cm, còn khối u bên trái đường kính lên tới khoảng 50cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng.

Khối u khổng lồ đã đẩy các tạng trong ổ bụng lên cao, chèn ép cơ hoành, làm biến dạng lồng ngực khiến bệnh nhân thường xuyên khó thở, vận động hạn chế. Đáng chú ý, dù mang trong cơ thể khối u nặng gần 15kg, nữ sinh chỉ nặng 47kg và trong tình trạng gầy yếu.

Huy động nhiều chuyên khoa tham gia điều trị

Đánh giá đây là trường hợp phức tạp, ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, Khoa Ngoại Phụ khoa Bệnh viện K đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa để xây dựng phương án điều trị tối ưu.

Theo các chuyên gia, kích thước khối u quá lớn khiến ca phẫu thuật đối mặt với nhiều nguy cơ. Người bệnh có thể gặp biến chứng về tim mạch, hô hấp và các rối loạn huyết động khi khối u được lấy ra khỏi ổ bụng. Vì vậy, sự phối hợp giữa phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực và nhiều chuyên khoa liên quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Sau quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng, bác sĩ, TS. Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa cùng các bác sĩ trong khoa và ê-kíp gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật.

Thách thức lớn nhất là khối u đã chiếm toàn bộ ổ bụng, chèn ép nhiều cơ quan như gan, lách, ruột và cơ hoành. Việc lấy khối u ra cần được thực hiện thận trọng để tránh nguy cơ suy tim cấp và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Sau khi đánh giá đặc điểm tổn thương, các bác sĩ quyết định cắt bỏ buồng trứng trái, đồng thời bóc tách khối u ở buồng trứng phải nhằm bảo tồn phần mô buồng trứng lành và giữ nguyên tử cung cho bệnh nhân.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, ê-kíp đã lấy thành công khối u buồng trứng trái kích thước 50x30cm, nặng 9,5kg và khối u buồng trứng phải kích thước 20x25cm, nặng 5,3kg. Tổng trọng lượng hai khối u gần 15kg, tương đương gần một phần ba trọng lượng cơ thể của bệnh nhân.

TS. Lê Trí Chinh cho biết đây là trường hợp hiếm gặp do người bệnh còn rất trẻ nhưng khối u đã phát triển đến kích thước khổng lồ.

"Với những bệnh nhân trẻ tuổi, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ tổn thương và bảo đảm an toàn tính mạng mà còn phải tính đến chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản trong tương lai. Khi có thể lấy hết khối u mà vẫn giữ lại tử cung cùng phần buồng trứng lành, toàn bộ ê-kíp đều cảm thấy rất ý nghĩa", TS. Lê Trí Chinh chia sẻ.

Cảnh báo không chủ quan với những dấu hiệu bất thường

Các chuyên gia Bệnh viện K khuyến cáo, người dân cần chú ý theo dõi sức khỏe, đặc biệt khi xuất hiện các biểu hiện như bụng to bất thường, đau tức vùng bụng, rối loạn kinh nguyệt hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Nhiều bệnh lí ung bướu hiện nay có thể xuất hiện ở người trẻ tuổi. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ trong "thời gian vàng" sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện tiên lượng và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bệnh viện K cho biết, bên cạnh việc điều trị chuyên môn, đơn vị cũng phối hợp với Phòng Công tác xã hội kết nối các nguồn hỗ trợ nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí điều trị với gia đình nữ sinh. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ khối u khổng lồ mà còn mở ra cơ hội để cô gái 16 tuổi tiếp tục học tập, sinh hoạt bình thường và gìn giữ thiên chức làm mẹ trong tương lai.

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