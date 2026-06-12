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Sức khỏe

Vinmec Hạ Long cứu bé trai 2 tuổi khỏi nguy cơ biến chứng do bệnh lý ống phúc tinh mạc

P.V

Thấy khối phồng ở bẹn “lúc ẩn lúc hiện”, gia đình chủ quan nghĩ là hiện tượng sinh lý bình thường. Chỉ đến khi bé trai (2 tuổi, tỉnh Quảng Ninh) quấy khóc không ngớt, bệnh nhi mới được đưa đến Vinmec Hạ Long và được điều trị kịp thời, thoát khỏi nguy cơ hoại tử ruột nhờ kỹ thuật nội soi ít xâm lấn.

Cảnh giác trước khối phồng bất thường vùng bẹn ở trẻ

Theo chia sẻ từ gia đình, trong vài tháng gần đây, mỗi khi bé vận động nhiều hoặc khóc lớn, vùng bẹn và bìu bên phải thường xuất hiện khối phồng to hơn bình thường. Tuy nhiên, khi trẻ nằm nghỉ hoặc ngủ, vùng phồng lại giảm kích thước khiến gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện bình thường ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều, gia đình quyết định đưa trẻ tới Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) để kiểm tra chuyên sâu.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định trẻ mắc tồn tại ống phúc tinh mạc - một bất thường liên quan đến quá trình phát triển của thai nhi nam trong giai đoạn bào thai.

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Trẻ được xuất viện ngay trong ngày nhờ phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn tại Vinmec Hạ Long.

TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Vinmec Hạ Long, chuyên gia ngoại khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm - lý giải, trong quá trình phát triển của thai nhi, tinh hoàn sẽ di chuyển từ ổ bụng xuống bìu thông qua ống phúc tinh mạc. Sau khi hoàn tất quá trình di chuyển, cấu trúc này thường tự đóng lại trong những tháng đầu đời.

Tuy nhiên, ở một số trẻ, ống không đóng kín hoàn toàn, tạo nên đường thông giữa ổ bụng và vùng bẹn - bìu. Khi đó, dịch ổ bụng hoặc các cấu trúc trong ổ bụng có thể di chuyển xuống theo đường này, gây hiện tượng phồng bất thường ở vùng bẹn hoặc bìu.

“Điểm dễ khiến phụ huynh nhầm lẫn là khối phồng có thể thay đổi theo tư thế. Khi trẻ nằm nghỉ, khối thường xẹp xuống nên nhiều gia đình nghĩ đây chỉ là phản ứng sinh lý thông thường”, bác sĩ Hùng cho biết.

Theo bác sĩ, nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành thoát vị bẹn. Khi đó, một phần ruột hoặc mạc nối trong ổ bụng có thể chui xuống vùng bẹn - bìu và bị kẹt lại, làm tăng nguy cơ tắc ruột hoặc ảnh hưởng tới tuần hoàn nuôi dưỡng cơ quan vùng bẹn.

Phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn giúp trẻ hồi phục nhanh

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi, ê-kíp Ngoại khoa tại Vinmec Hạ Long quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi xử lý ống phúc tinh mạc bằng phương pháp ít xâm lấn.

Theo bác sĩ Hùng, đây hiện là phương pháp được ưu tiên trong điều trị tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ nhỏ nhờ khả năng quan sát rõ cấu trúc giải phẫu thông qua hệ thống hình ảnh phóng đại.

Khác với mổ mở truyền thống cần đường rạch dài tại vùng bẹn, phẫu thuật nội soi chỉ sử dụng các đường can thiệp rất nhỏ trên thành bụng. Hệ thống camera nội soi độ phân giải cao giúp phẫu thuật viên xác định chính xác vị trí tồn tại của ống phúc tinh mạc cũng như kiểm tra toàn bộ cấu trúc vùng bẹn ở cả hai bên.

Một trong những ưu điểm của nội soi là khả năng phát hiện đồng thời các bất thường tiềm ẩn ở bên đối diện - điều khó thực hiện nếu chỉ can thiệp bằng mổ mở thông thường.

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Phẫu thuật nội soi là phương pháp được ưu tiên trong điều trị tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ nhỏ.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công chỉ trong khoảng 20 phút dưới sự phối hợp giữa ê-kíp ngoại khoa và gây mê hồi sức. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ tiến hành xử lý vị trí ống phúc tinh mạc tồn tại, đồng thời đánh giá toàn bộ vùng bẹn nhằm hạn chế nguy cơ tái phát về sau.

Với trẻ nhỏ, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở kỹ thuật phẫu thuật mà còn ở quá trình gây mê và hồi sức. Trẻ nhỏ trong những năm đầu đời có cấu trúc giải phẫu nhỏ, khả năng thích nghi sinh lý chưa hoàn thiện nên đòi hỏi hệ thống thiết bị chuyên dụng cùng đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm trong gây mê hồi sức nhi khoa.

Nhờ phương pháp điều trị ít xâm lấn, quá trình hồi phục của bệnh nhi diễn ra thuận lợi. Chỉ sau vài giờ theo dõi, trẻ đã có thể đi lại nhẹ nhàng, sinh hoạt bình thường và được xuất viện trong ngày.

Theo bác sĩ Hùng, nhiều phụ huynh còn chủ quan khi thấy vùng bẹn của trẻ chỉ phồng lên thoáng qua rồi tự xẹp xuống nên trì hoãn việc thăm khám. Ở trẻ nhỏ, không ít bệnh lý ngoại khoa giai đoạn đầu thường biểu hiện khá kín đáo, dễ bị bỏ qua nếu cha mẹ không theo dõi sát những thay đổi bất thường dù rất nhỏ.

Việc đưa trẻ đi kiểm tra sớm sẽ giúp bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng tồn tại ống phúc tinh mạc cũng như xác định thời điểm can thiệp phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng và hỗ trợ quá trình hồi phục thuận lợi hơn sau điều trị.

Để được tư vấn, thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, vui lòng liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại đây hoặc tải ứng dụng MyVinmec.

P.V
#Vinmec Hạ Long #bệnh lý ống phúc tinh mạc #phẫu thuật nội soi #trẻ nhỏ #điều trị ngoại khoa

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