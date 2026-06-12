Đà Nẵng giải thể một số hội quần chúng, quỹ xã hội, từ thiện

TPO - Ngày 12/6, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố đã ký quyết định về việc giải thể một số hội quần chúng trên địa bàn.

Theo đó, có 7 hội quần chúng bị giải thể do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức, hoạt động và tài chính theo quy định.

Cụ thể gồm Hội Nữ hộ sinh thành phố Đà Nẵng; Ban Liên lạc cựu quân tình nguyện Việt Lào tỉnh Quảng Nam; Hội Ngoại khoa thành phố Đà Nẵng; Hiệp hội các nhà đầu tư thành phố Đà Nẵng; Hội Thương gia thành phố Đà Nẵng; Hội Phát triển sáng tạo thành phố Đà Nẵng; và Hội Chăm sóc sa sút trí tuệ thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng giải thể một số hội quần chúng, quỹ xã hội, từ thiện

Các hội quần chúng nêu trên từng được phép thành lập từ năm 1998 đến 2019, nhưng trong quá trình hoạt động đã không tuân thủ quy định về báo cáo định kỳ. UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu 7 hội quần chúng bị giải thể có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền và chấm dứt mọi hoạt động kể từ ngày văn bản có hiệu lực.

Đồng thời, UBND thành phố giao cho Văn phòng UBND, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng cũng quyết định giải thể 5 quỹ xã hội, quỹ từ thiện gồm: Quỹ Phát triển hệ thống cỏ Vetiver thành phố Đà Nẵng; Quỹ Tiến bộ thành phố Đà Nẵng; Quỹ Những trái tim đồng cảm thành phố Đà Nẵng; Quỹ Từ thiện Nam Khuê thành phố Đà Nẵng; Quỹ Nguồn sống Việt thành phố Đà Nẵng.