Đà Nẵng tuyên dương học sinh tiêu biểu năm học 2025 - 2026

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà phát biểu tại buổi lễ tuyên dương

Tại buổi lễ, 62 học sinh tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng, trong đó có 33 học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi, hội thi cấp quốc gia, khu vực và thành phố ở các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, tin học trẻ, đại sứ văn hóa đọc, thể dục thể thao.

Dịp này, phường cũng tuyên dương 10 trẻ mầm non đạt danh hiệu “Bé ngoan xuất sắc” và 10 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu” năm học 2025 - 2026. Đây là những gương mặt nổi bật không chỉ về thành tích học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào của nhà trường và địa phương.

Đặc biệt, 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập cũng được biểu dương. Những tấm gương vượt khó này đã lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục tri thức đến bạn bè cùng trang lứa.

Tại buổi lễ, 62 học sinh tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho biết lễ tuyên dương không chỉ là dịp ghi nhận, tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thông qua hoạt động này, địa phương mong muốn tiếp thêm động lực để các em tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, rèn luyện đạo đức, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

“Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trường học, phối hợp với các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội để chăm lo tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh được học tập, phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương trong tương lai”, ông Vui nói.

Theo UBND phường Sơn Trà, việc xét chọn, biểu dương và khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và nhận được sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.