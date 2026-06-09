Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Đà Nẵng tuyên dương học sinh tiêu biểu năm học 2025 - 2026

Linh Khanh

Sáng 9/6, UBND phường Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tổ chức lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh tiêu biểu nhằm ghi nhận, biểu dương những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

z7916270494925-86b918310bf260d6a310f0bdf9e4b3b6.jpg
Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà phát biểu tại buổi lễ tuyên dương

Tại buổi lễ, 62 học sinh tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng, trong đó có 33 học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi, hội thi cấp quốc gia, khu vực và thành phố ở các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, tin học trẻ, đại sứ văn hóa đọc, thể dục thể thao.

Dịp này, phường cũng tuyên dương 10 trẻ mầm non đạt danh hiệu “Bé ngoan xuất sắc” và 10 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu” năm học 2025 - 2026. Đây là những gương mặt nổi bật không chỉ về thành tích học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào của nhà trường và địa phương.

Đặc biệt, 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập cũng được biểu dương. Những tấm gương vượt khó này đã lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục tri thức đến bạn bè cùng trang lứa.

z7916270291927-1f9a6774eb4578431eb83e67e6c63138.jpg
Tại buổi lễ, 62 học sinh tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho biết lễ tuyên dương không chỉ là dịp ghi nhận, tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thông qua hoạt động này, địa phương mong muốn tiếp thêm động lực để các em tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, rèn luyện đạo đức, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

“Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trường học, phối hợp với các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội để chăm lo tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh được học tập, phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương trong tương lai”, ông Vui nói.

Theo UBND phường Sơn Trà, việc xét chọn, biểu dương và khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và nhận được sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Linh Khanh
#Tuyên dương #Học sinh giỏi #Giáo dục #Phường Sơn Trà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe