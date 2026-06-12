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Tái hiện chặng đường 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân

Ngô Tùng

TPO - Triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên” tái hiện chặng đường 80 năm của lực lượng an ninh thông qua hệ thống tư liệu, hiện vật, công nghệ hiện đại, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Tối 11/6, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức.

Chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2026), kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

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Đại tướng Lê Hồng Anh (bìa phải, hàng đầu) cùng các lãnh đạo TPHCM dự buổi lễ. Ảnh: Mạnh Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an khẳng định, suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

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Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Các tấm gương An ninh miền Nam, An ninh T4 gan dạ, dũng cảm, chiến đấu ngay trong lòng địch, dựa vào nhân dân mà hoạt động, vì nhân dân chiến đấu.

Nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ An ninh nhân dân vượt dãy Trường Sơn, chi viện cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt, đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh cho biết, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” là dịp để tri ân sự đùm bọc, ủng hộ, che chở của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân trong hơn 80 năm qua và tri ân những cống hiến đóng góp to lớn, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng An ninh nhân dân trong giai đoạn mới.

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Chương trình khai mạc được dàn dựng như một không gian nghệ thuật﻿ giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp truyền thống dân tộc hòa quyện cùng ngôn ngữ trình diễn đương đại.

Chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” diễn ra từ ngày 11-13/6 với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm, điểm nhấn là chương trình gala “Tổ quốc bình yên” diễn ra tối 13/6.

Trong chuỗi sự kiện, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên” tái hiện chặng đường 80 năm của lực lượng an ninh thông qua hệ thống tư liệu, hiện vật, công nghệ hiện đại, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Ngô Tùng
#Tổ quốc bình yên #phố đi bộ Nguyễn Huệ #Bộ Công an #UBND TPHCM #chương trình gala #trải nghiệm #tri ân #An ninh miền Nam

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