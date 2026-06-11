Điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm TPHCM phục vụ Gala 'Tổ quốc bình yên'

TPO - Một số đoạn đường khu vực trung tâm TPHCM sẽ được điều chỉnh, tổ chức lại lưu thông nhằm phục vụ chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” cùng chuỗi hoạt động triển lãm, trải nghiệm.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Sài Gòn để phục vụ Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Theo Phòng CSGT, công tác thi công phục vụ chương trình được triển khai từ 19 giờ ngày 7/6 đến hết ngày 11/6. Các hoạt động chính thức diễn ra từ ngày 11 - 14/6 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra lễ khai mạc vào tối 11/6; hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm từ ngày 11 - 14/6 cùng chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” vào tối 13/6. Chương trình gala sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, Truyền hình CAND và Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tiếp sóng.

Triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự chương trình Gala "Tổ quốc bình yên". Ảnh: Công an TPHCM

Để phục vụ công tác tổ chức, toàn tuyến đường Nguyễn Huệ sẽ được sử dụng làm không gian triển lãm, trải nghiệm và khu vực sân khấu chính. Bên cạnh đó, các tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi) và Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ và từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu) được bố trí làm hành lang an toàn phục vụ công tác bảo vệ, thoát hiểm cho đại biểu và người dân tham gia chương trình.

Tại các khu vực này, lực lượng chức năng sẽ không cho phương tiện lưu thông, dừng đỗ cũng như hạn chế tình trạng tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác tổ chức.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực trung tâm TPHCM, đặc biệt trong thời gian tổng duyệt và tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên” vào các ngày 12 và 13/6, nên chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế như Pasteur, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi để tránh ùn tắc.

Đối với người dân đến tham quan, theo dõi chương trình và trải nghiệm các hoạt động triển lãm, ban tổ chức khuyến nghị gửi phương tiện tại các điểm giữ xe công cộng xung quanh khu vực trung tâm, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Phòng CSGT cũng lưu ý người điều khiển phương tiện khi qua khu vực tổ chức sự kiện cần giảm tốc độ, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc tại các giao lộ để xem chương trình, tránh gây cản trở giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, căn cứ tình hình thực tế, lực lượng chức năng sẽ chủ động điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.