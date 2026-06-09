Thịt heo ‘Tick xanh trách nhiệm’ vào chợ truyền thống ở TPHCM

TPO - Lần đầu tiên, mô hình thịt heo “Tick xanh trách nhiệm” được đưa vào bán tại chợ truyền thống ở TPHCM, mở ra hướng tiếp cận mới cho người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu về thực phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc ngày càng tăng.

Ngày 9/6, TPHCM chính thức triển khai điểm bán thịt heo “Tick xanh trách nhiệm” tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ) nhằm cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc cho người dân.

Tại quầy kinh doanh của bà Võ Thị Thu Hồng, các sản phẩm thịt heo được nhận diện bằng biển hiệu và tem chứng nhận “Tick xanh trách nhiệm”. Đây là dấu hiệu giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt với các sản phẩm thông thường đang được bày bán tại chợ.

TPHCM chính thức triển khai điểm bán thịt heo “Tick xanh trách nhiệm” tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ)

Theo bà Hồng, trước đây gia đình bà chủ yếu kinh doanh nội tạng heo nhưng sức mua không cao. Sau khi được Ban quản lý chợ giới thiệu về chương trình, bà quyết định tham gia và chuyển sang bán các sản phẩm thịt heo đạt chuẩn.

“Tôi thấy quy trình được kiểm soát rất chặt chẽ, thực hiện bài bản nên yên tâm kinh doanh. Người mua cũng tin tưởng hơn khi biết rõ nguồn gốc sản phẩm”, bà Hồng chia sẻ.

Tại chợ Tân Mỹ có 2 điểm bán thịt heo “Tick xanh trách nhiệm”. Đây cũng là những điểm bán đầu tiên sử dụng nguồn thịt heo được giao dịch qua sàn, đưa sản phẩm trực tiếp từ trang trại đến tay người tiêu dùng mà không qua khâu trung gian.

Điểm bán thịt heo qua sàn giao dịch tại chợ truyền thống giúp người tiêu dùng yên tâm khi đến mua

Nguồn thịt heo tại các điểm bán này do Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam cung cấp. Toàn bộ sản phẩm được chăn nuôi theo quy trình khép kín, sử dụng thức ăn thuần thực vật, được kiểm định trước khi xuất chuồng, giết mổ và pha lóc theo quy trình hiện đại trước khi vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các điểm bán.

Theo Sở Công Thương TPHCM, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” được xây dựng trên cơ sở tự nguyện tham gia của các nhà cung cấp và nhà phân phối nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa, tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM cho biết, đây là mô hình đầu tiên đưa nguồn thịt heo giao dịch qua sàn đến bán trực tiếp tại chợ truyền thống. Việc cắt giảm các tầng nấc trung gian không chỉ giúp kiểm soát chất lượng hàng hóa tốt hơn mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận sản phẩm với mức giá hợp lý.

“Đối với người tiêu dùng, dấu hiệu ‘Tick xanh trách nhiệm’ là cam kết về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Chúng tôi kỳ vọng người dân sẽ đồng hành cùng chương trình để thúc đẩy việc sử dụng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng”, ông Hùng nói.

Giá cả niêm yết rõ ràng, có mã QR để khách hàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ

Sau giai đoạn thí điểm tại chợ Tân Mỹ, Sở Công Thương TPHCM dự kiến nghiên cứu mở rộng mô hình tới hơn 400 chợ trên địa bàn. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hàng hóa tại các chợ dân sinh, nơi vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động mua sắm thực phẩm hàng ngày của người dân thành phố.

Theo ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM - đơn vị vận hành hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thịt của thành phố, mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng hiện nay là tính an toàn của sản phẩm, bao gồm cả an toàn thực phẩm lẫn an toàn dịch bệnh.

Cụ thể: Từ năm 2016, TPHCM đã triển khai hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thịt heo, kiểm soát toàn bộ quá trình từ chăn nuôi, tiêm phòng, kiểm dịch, giết mổ đến phân phối ra thị trường.

Người tiêu dùng mua thịt heo "tick xanh trách nhiệm" tại chợ truyền thống

Khi sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch, hệ thống không chỉ đảm bảo minh bạch thông tin mà còn giúp cơ quan quản lý nhanh chóng truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố. Trong trường hợp phát hiện một lô hàng hoặc trang trại có vấn đề về dịch tễ, các đơn vị chức năng có thể xác định ngay sản phẩm đã được phân phối đến đâu để kịp thời xử lý.

Việc đưa thịt heo “Tick xanh trách nhiệm” vào chợ truyền thống được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh tiêu dùng an toàn, giúp người dân tiếp cận thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng với giá cả hợp lý. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng bữa ăn và sức khỏe gia đình, đây được xem là bước đi cần thiết để nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường thực phẩm của TPHCM.