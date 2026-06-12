Bí thư xã ở Hà Nội đề xuất mua cho mỗi trưởng thôn một chiếc xe đạp để đi thăm hỏi bà con

TPO - Đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn (Bí thư xã Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết xã đang tính toán mua khoảng 50 xe đạp, giao cho mỗi trưởng thôn một chiếc xe đạp, hằng ngày đi thăm hỏi bà con.

Ngày 12/6, HĐND thành phố Hà Nội thảo luận tại 5 tổ về nhóm nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội.

Tại tổ 4, đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn (Bí thư xã Phúc Thọ) đã phát biểu về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Ông cho biết hiện địa bàn xã có 19 thôn. Trước mắt, xã tăng cường cán bộ về mỗi thôn. Khi bộ máy thôn, tổ dân phố mới của thành phố chính thức vận hành, ông sẽ cử cán bộ, công chức xã về trực tiếp các thôn để hỗ trợ. Để hoạt động của thôn vận hành được tốt, ông Hoàn cho rằng thành phố nên có cơ chế để hỗ trợ và giao thẩm quyền cho xã về vấn đề trang thiết bị.

"Tôi tính toán mua khoảng 50 xe đạp, giao cho mỗi trưởng thôn một chiếc xe đạp, hằng ngày đi thăm hỏi bà con", ông Hoàn cho hay.

Đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn (Bí thư xã Phúc Thọ) phát biểu tại tổ.

Ông Hoàn đề xuất nên tăng cường cán bộ thôn làm hợp đồng là người trẻ biết máy tính, phục vụ công tác văn phòng, như vậy bộ máy ở xã sẽ hoạt động trơn tru, bám sát thị trường và xử lý triệt để vướng mắc ở cơ sở. "Qua rà soát các tiêu chí của 19 trưởng thôn, bí thư chi bộ cơ bản bằng cấp rất tốt, từ cao đẳng trở lên", ông Hoàn nói.

Về tài sản công, đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn cho biết có những tài sản công rất đặc biệt, nằm ở giữa khu dân cư, nếu không để sử dụng thì nên giao cho xã, phường tổ chức đấu giá thu lại tiền. Điều này giúp không làm ảnh hưởng đến văn minh đô thị, hơn nữa còn quản lý chặt chẽ đất đai không bị lấn chiếm.

Vị đại biểu cũng đề xuất thành phố trao quyền cho xã, phường được phép giao cho tư nhân lập các dự án về văn hóa thể thao, trong đó có bể bơi, hoạt động có thu phí và xã, phường kiểm soát việc thu phí.

"Tư nhân đầu tư làm rất tâm huyết, không chắp vá, các công trình phục vụ nhân dân và chúng ta có thể giải quyết căn bản nguy cơ đuối nước trên địa bàn của các xã", đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn nhìn nhận.

Phát biểu tại Tổ 2, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội - Phạm Thị Thanh Mai - nhấn mạnh Hà Nội đang ở giai đoạn đặc biệt, có thể nói mang tính lịch sử khi HĐND thành phố được trao thẩm quyền quyết định nhiều cơ chế, chính sách mới chưa từng có. Điều quan trọng là phải phát kiến được các nội dung mới, cơ chế vượt trội để thúc đẩy phát triển Thủ đô, đồng thời quyết đúng thẩm quyền, đúng cơ sở pháp lý và bảo đảm khả năng tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng đặc biệt lưu ý hai yếu tố quyết định thành công của các nghị quyết là tổ chức thực thi và cân đối nguồn lực. Trong đó, những nội dung đã giao quyền thì phải có hướng dẫn đầy đủ để bảo đảm thực hiện, còn cơ chế linh hoạt, nhất là trong đầu tư công, phải đi đôi với kiểm soát trách nhiệm và gắn trách nhiệm giải ngân với người đứng đầu.

“Mục tiêu cuối cùng là vừa tạo được cơ chế đột phá để phát triển thủ đô, vừa bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát rủi ro và tránh trục lợi chính sách”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai nói.