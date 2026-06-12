Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lính đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tranh tài cùng các đội SWAT quốc tế

Minh Đức - Hải Đường

TPO - Đội tuyển Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc các nội dung tại Giải bắn súng thực hành chiến thuật mở rộng dành cho các đơn vị đặc nhiệm (SWAT) quốc tế lần thứ 6 diễn ra tại Belarus, quy tụ 25 đội tuyển tinh nhuệ đến từ 6 quốc gia. Đặc biệt, một sĩ quan Cảnh vệ Việt Nam được vinh danh là chiến sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất giải đấu.

Những bài thi mô phỏng sát thực chiến

tp-c_22.jpg
Cụ thể, từ ngày 26/5 đến 11/6/2026, Đội tuyển Đặc nhiệm gồm 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham dự Giải bắn súng thực hành chiến thuật mở rộng dành cho các đơn vị đặc nhiệm (SWAT) quốc tế lần thứ 6 tại Belarus. Giải đấu được tổ chức tại thao trường và Trung tâm huấn luyện thuộc khu vực Minsk, quy tụ 25 đội tuyển đặc nhiệm hàng đầu đến từ Belarus, Nga, Việt Nam, Azerbaijan, Tajikistan và Uzbekistan. Đây là một trong những giải đấu chiến thuật thực chiến có độ khó cao, được thiết kế nhằm kiểm tra toàn diện khả năng tác chiến, bản lĩnh tâm lý, sức bền thể lực và kỹ năng phối hợp đồng đội của lực lượng đặc nhiệm.
tp-c_203.jpg
Theo Ban tổ chức, các nội dung thi đấu không đơn thuần là bắn mục tiêu cố định mà được xây dựng trên các kịch bản chống khủng bố, giải cứu con tin và tác chiến đô thị. Ở nội dung tấn công toa tàu giải cứu con tin, các đội phải nhanh chóng cơ động, đột kích vào không gian hẹp, nhận diện chính xác mục tiêu là đối tượng khủng bố và con tin để xử lý trong thời gian ngắn nhất. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến đội thi bị trừ điểm nặng.
tp-c_109.jpg
Tại bài thi đổ bộ đường không bằng dây từ trực thăng (Rappelling), các chiến sĩ thực hiện kỹ thuật đu dây từ trực thăng xuống công trình cao tầng giả định đang bị khủng bố chiếm giữ. Trong quá trình đổ bộ, vận động viên phải giữ thăng bằng, cơ động chiến thuật và thực hiện các loạt bắn chính xác vào mục tiêu.
tp-c_201.jpg
tp-c_1010.jpg
Một nội dung khác là vận động chiến thuật và chuyển trạng thái vũ khí liên tục, yêu cầu các đội luân phiên sử dụng súng trường tấn công và súng ngắn trong môi trường tác chiến đô thị giả định, kết hợp sơ tán thương binh và hành quân dưới áp lực thời gian khắc nghiệt. Đặc biệt, nội dung tác chiến phối hợp nhóm được đánh giá là thử thách toàn diện nhất khi điểm số không chỉ căn cứ vào kết quả bắn của từng cá nhân mà còn đánh giá năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến, duy trì thông tin liên lạc, xử lý tình huống và sơ cứu chiến trường của cả đội.
tp-c_107.jpg
Trong môi trường thi đấu có cường độ cao, yêu cầu khắt khe về chuyên môn và thể lực, Đội tuyển Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đấu, thể hiện bản lĩnh, tính kỷ luật, khả năng hiệp đồng và trình độ tác chiến chuyên nghiệp.
﻿Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh chất lượng huấn luyện của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam mà còn góp phần tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị đặc nhiệm quốc tế trong đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.
tp-c_11.jpg
tp-c_33.jpg
tp-c_55.jpg
tp-c_103.jpg

Khẳng định bản lĩnh của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam

tp-c_105.jpg
Ghi nhận thành tích của đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus đã trao Bằng khen cho Đội tuyển Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
﻿Đặc biệt, Đại úy Trần Đình Cường được Ban tổ chức vinh danh là chiến sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất giải đấu, một phần thưởng ghi nhận tinh thần vượt khó, quyết tâm và bản lĩnh của người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
tp-c_99.jpg
tp-c_66.jpg
tp-c_77.jpg
tp-c_102.jpg
tp-c_108.jpg
202.jpg
tp-c_201.jpg
Thành tích này tiếp tục khẳng định hình ảnh lực lượng Cảnh vệ Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh, chống khủng bố và bảo vệ yếu nhân.

Minh Đức - Hải Đường
#Thành tích lực lượng Cảnh vệ Việt Nam #Giải đấu SWAT quốc tế tại Belarus #Kỹ năng tác chiến đặc nhiệm #Hợp tác quốc tế về an ninh #Tinh thần chiến đấu kiên cường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe