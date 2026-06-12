Lính đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tranh tài cùng các đội SWAT quốc tế

TPO - Đội tuyển Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc các nội dung tại Giải bắn súng thực hành chiến thuật mở rộng dành cho các đơn vị đặc nhiệm (SWAT) quốc tế lần thứ 6 diễn ra tại Belarus, quy tụ 25 đội tuyển tinh nhuệ đến từ 6 quốc gia. Đặc biệt, một sĩ quan Cảnh vệ Việt Nam được vinh danh là chiến sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất giải đấu.
Những bài thi mô phỏng sát thực chiến
Một nội dung khác là vận động chiến thuật và chuyển trạng thái vũ khí liên tục, yêu cầu các đội luân phiên sử dụng súng trường tấn công và súng ngắn trong môi trường tác chiến đô thị giả định, kết hợp sơ tán thương binh và hành quân dưới áp lực thời gian khắc nghiệt. Đặc biệt, nội dung tác chiến phối hợp nhóm được đánh giá là thử thách toàn diện nhất khi điểm số không chỉ căn cứ vào kết quả bắn của từng cá nhân mà còn đánh giá năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến, duy trì thông tin liên lạc, xử lý tình huống và sơ cứu chiến trường của cả đội.
Khẳng định bản lĩnh của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam
Thành tích này tiếp tục khẳng định hình ảnh lực lượng Cảnh vệ Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh, chống khủng bố và bảo vệ yếu nhân.