Lính đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tranh tài cùng các đội SWAT quốc tế

TPO - Đội tuyển Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc các nội dung tại Giải bắn súng thực hành chiến thuật mở rộng dành cho các đơn vị đặc nhiệm (SWAT) quốc tế lần thứ 6 diễn ra tại Belarus, quy tụ 25 đội tuyển tinh nhuệ đến từ 6 quốc gia. Đặc biệt, một sĩ quan Cảnh vệ Việt Nam được vinh danh là chiến sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất giải đấu.