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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng

TPO - Theo quyết định vừa ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm Phó Trưởng ban thường trực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 11/6 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: VGP

Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên bao gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Ban Chỉ đạo là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của bộ, cơ quan chủ quản.

Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, được sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo.

Luân Dũng
#Ban Chỉ đạo #Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng #công nghiệp bán dẫn #Bộ trưởng #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

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