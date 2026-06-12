Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn 'lập đại bản doanh', nghi lừa đảo

TPO - Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TPHCM đã phát hiện gần 300 người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, lao động và hoạt động phạm tội. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã kịp thời triệt phá nhóm 83 người nước ngoài nghi thiết lập "đại bản doanh" lừa đảo công nghệ cao, ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia trên địa bàn thành phố.

Clip Công an TPHCM ập vào "ổ" nghi lừa đảo của người nước ngoài.

Ngày 12/6, Công an TPHCM cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và hoạt động phạm tội trên địa bàn.

Theo Công an TPHCM, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú.

Cơ sở lưu trú - nơi công an phát hiện nhiều người ngoại quốc cư trú trái phép.

Qua kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 84 trường hợp cơ sở không thực hiện khai báo lưu trú cho người nước ngoài theo quy định. Đồng thời phát hiện gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc hoặc nghi liên quan đến các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào công dân nhiều quốc gia.

Đáng chú ý, ngày 8/6, qua công tác nắm tình hình, Công an TPHCM phát hiện nhóm 83 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê trọn một khách sạn trên địa bàn phường Bình Dương để làm nơi hoạt động.

Các đối tượng nước ngoài bị công an kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Theo điều tra ban đầu, nhóm này có dấu hiệu thiết lập một trung tâm điều hành lừa đảo nhằm vào người dân tại Trung Quốc.

Công an TPHCM nhận định việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng trên đã góp phần ngăn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Thời điểm bị phát hiện, toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt và chưa kịp đưa vào vận hành.

Các đối tượng cùng tang vật nghi phục vụ công tác lừa đảo.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua điều tra, cơ quan công an cũng ghi nhận tình trạng một số cơ sở lưu trú vì mục đích lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp lưu trú nhưng không khai báo với cơ quan chức năng, tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam trái phép và hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo Công an TPHCM, các hành vi tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép có thể bị xem xét xử lý về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.