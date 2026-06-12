Iran lên tiếng về đoạn phim mô phỏng vụ nổ hạt nhân

TPO - Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB thừa nhận phát sóng nhầm đoạn phim mô phỏng vụ nổ hạt nhân, gây xôn xao dư luận và làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguy cơ leo thang xung đột với Mỹ.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 12/6 cho biết việc phát sóng đoạn phim mô phỏng một vụ nổ hạt nhân trên sóng truyền hình là do lỗi biên tập nội bộ, đồng thời bác bỏ các tin đồn cho rằng hệ thống phát sóng của đài đã bị tấn công mạng.

Đoạn đồ họa 3D được phát vào sáng sớm cùng ngày cho thấy một tia sáng cực mạnh xuất hiện trên một thành phố chưa xác định, sau đó là đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên giữa những cột khói dày đặc. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người dân Iran lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công mới trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Một đoạn đồ họa 3D mô tả vụ nổ hạt nhân tại một thành phố không xác định đã được phát sóng trên kênh IRIB của Iran.



Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dư luận Iran đặc biệt nhạy cảm trước các diễn biến quân sự gần đây. Nhiều người dân lo ngại Washington có thể tiếp tục các đợt không kích sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy bỏ kế hoạch tấn công tiếp theo vào phút chót.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã "chấm dứt chiến tranh" với Iran và cho biết hai bên đã đạt được một "bản ghi nhớ" nhằm kết thúc giao tranh.

"Tôi không biết các bạn đã nghe chưa, nhưng hôm nay chúng tôi đã chấm dứt chiến tranh với Iran. Họ đã đồng ý không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đó là toàn bộ mục tiêu của chúng tôi. Đó là 95% của vấn đề", ông Trump nói.

Tuy nhiên, phía Iran nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Trả lời hãng thông tấn IRNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng các thông tin về việc Tehran và Washington đã hoàn tất một thỏa thuận chỉ là "suy đoán".

Theo ông Baghaei, Qatar và Pakistan đang tích cực tham gia các nỗ lực trung gian hòa giải, song những hành động quân sự của Mỹ đã làm ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao.

"Phần lớn nội dung văn bản đã được hoàn thiện từ trước, nhưng phía Mỹ liên tục thay đổi lập trường. Iran đã chứng minh rằng chúng tôi không thỏa hiệp đối với những lằn ranh đỏ đã được xác định", ông Baghaei nhấn mạnh.

Quan chức Iran cũng khẳng định Tehran hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với bất kỳ thỏa thuận nào với Washington, đồng thời cảnh báo tình hình an ninh tại eo biển Hormuz đang trở nên kém ổn định hơn do các hành động của Mỹ.