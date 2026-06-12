Chủ tịch Hà Nội: Đề xuất cơ chế cho thuê đất ngắn hạn trong khi chờ quy hoạch

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có khá nhiều khu đất thuộc diện đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án. Thành phố đang đề xuất cơ chế cho phép giao đất, cho thuê đất ngắn hạn để khai thác hiệu quả quỹ đất trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch.

Một số dự án trọng điểm có thể được áp dụng mức hỗ trợ GPMB theo cơ chế đặc thù

Sáng 12/6, trong cuộc thảo luận tại tổ của kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội khóa 17, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thông tin: từ đầu năm 2025, thành phố đã triển khai Nghị quyết 258 với nhiều cơ chế đặc thù dành cho các dự án quy mô lớn. Nghị quyết này cho phép áp dụng một số chính sách riêng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và đặc biệt là cơ chế hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, đối với một số dự án trọng điểm như khu đô thị Olympic và các dự án thuộc danh mục thực hiện theo Nghị quyết 258, mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng có thể được áp dụng theo cơ chế đặc thù. Vì vậy sẽ có sự khác biệt giữa các dự án thuộc diện đặc biệt quan trọng với những dự án thông thường.

Một cuộc thảo luận tại tổ của kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội khóa 17

“Đây là các dự án có tác động lan tỏa lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước. Do đó, trong quá trình triển khai Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố, cần duy trì một số cơ chế riêng đối với các dự án thuộc Nghị quyết 258”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Cũng theo ông Vũ Đại Thắng, một trong những mục tiêu quan trọng của các nghị quyết lần này là xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài nhiều năm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các trường hợp giao đất từ trước đây.

Thông qua Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố, Hà Nội sẽ giải quyết dứt điểm các trường hợp liên quan tới đất dịch vụ, tồn tại từ nhiều thập kỷ trước tại nhiều xã, liên quan đến hàng nghìn hộ dân, đặc biệt ở khu vực Hà Tây cũ. Có những vấn đề phát sinh từ những năm 1980 đến nay vẫn chưa được xử lý. Khi các tồn tại này được tháo gỡ, hàng nghìn hộ dân sẽ được giải quyết quyền lợi chính đáng, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho các địa phương.

Đối với các dự án chậm triển khai, nhất là các dự án liên quan đến giao đất, cho thuê đất, Chủ tịch Hà Nội cho hay, thành phố đang nghiên cứu các cơ chế phù hợp để tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tại kỳ họp

Một nội dung được nhiều địa phương quan tâm là việc sử dụng đất ngắn hạn đối với các khu đất đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án. Theo ông Vũ Đại Thắng, hiện nay trên địa bàn thành phố có khá nhiều khu đất thuộc diện này. Thành phố đang đề xuất cơ chế cho phép giao đất, cho thuê đất ngắn hạn để khai thác hiệu quả quỹ đất trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch.

“Vấn đề cần tiếp tục thảo luận là thời hạn sử dụng đất ngắn hạn nên kéo dài bao lâu, 5 năm, 10 năm hay ở mức phù hợp hơn để vừa phát huy hiệu quả sử dụng đất, vừa bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng với bác sĩ về làm việc tại trạm y tế

Tại phiên thảo luận tổ 3, đại biểu Lê Văn Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì đã có những góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế TP Hà Nội.

Theo dự thảo nghị quyết, người có trình độ bác sĩ trở lên được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 và Trạm y tế sẽ được hưởng mức hỗ trợ như sau: Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, Thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành Y học được hỗ trợ 100 lần mức lương tối thiểu vùng I/người; bác sĩ được hỗ trợ 50 lần mức lương tối thiểu vùng I/người.

Viên chức, lao động hợp đồng trong danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội được mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Để được thụ hưởng chính sách, các đối tượng này phải có bản cam kết, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại đơn vị tuyển dụng là 36 tháng.

Theo đại biểu Lê Văn Quân, nếu chỉ hỗ trợ một lần cho bác sĩ về trạm y tế xã làm việc, có thể xảy ra tình trạng sau thời hạn 36 tháng, bác sĩ sẽ rời đi, khó giữ chân lâu dài.

Do vậy, đại biểu đề xuất mở rộng đối tượng được nhận mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho các bác sĩ về trạm y tế xã làm việc.

Báo cáo giải trình, TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như sau: 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; tối thiểu 70% đối với trường hợp còn lại.

"Đầu tiên chúng tôi dự kiến đưa mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho các trạm y tế xã, phường. Nhưng sau khi cân nhắc về Nghị quyết số 261/2025/QH15, chúng tôi đã đưa ra khỏi nghị quyết nội dung này", TS.BS Nguyễn Đình Hưng cho biết.