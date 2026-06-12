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Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phát hiện gần 90 căn nhà ở xã hội có dấu hiệu trục lợi

Đình Phong

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND xã Thanh Trì kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh về hành vi trục lợi nhà ở xã hội tại dự án IEC Residences sau khi phát hiện khoảng 89 trường hợp có dấu hiệu cho thuê lại, cho ở nhờ, mua bán trái phép căn hộ thuê.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Thanh Trì và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin mà báo chí phản ánh về tình trạng trục lợi nhà ở xã hội.

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Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ thông tin phản ánh về hành vi trục lợi nhà ở xã hội tại dự án IEC Residences.

Thành phố yêu cầu trong quá trình kiểm tra phải tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân thuộc diện được hưởng chính sách thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách của Thành phố nếu phát hiện có vi phạm.

Theo chỉ đạo, kết quả thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/6/2026.

Như Tiền Phong thông tin, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC mới đây phát đi thông báo tới khách hàng liên quan đến việc gia hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội tại dự án IEC Residences (xã Thanh Trì), trong bối cảnh doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh một số dấu hiệu sử dụng nhà không đúng quy định.

Theo đó, qua rà soát việc sử dụng căn hộ tại dự án, chủ đầu tư ghi nhận khoảng 89 trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về nhà ở xã hội như cho thuê lại, cho ở nhờ, mua bán bất hợp pháp căn hộ thuê.

"Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, công ty sẽ xem xét việc bán lại các căn hộ thuộc diện xử lý cho người đủ điều kiện theo quy định", thông báo của Công ty IEC nêu rõ.

Theo thông báo, hợp đồng thuê nhà ở xã hội giữa Công ty IEC và khách hàng sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. Dù vậy, thông báo gia hạn hợp đồng không nhận được sự đồng thuận của cư dân, nhất là đối với những căn hộ sử dụng đúng mục đích.

Đình Phong
#Nhà ở xã hội #IEC Thanh Trì #trục lợi chính sách #bán nhà ở xã hội trái phép #cho thuê trái phép

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