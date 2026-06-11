The Parkland - 'Lời giải' cho bài toán sống chất và chiến lược quản trị dòng tiền thông minh

Không còn tâm lý chờ “đủ tiền”, người trẻ hiện đại chủ động tìm kiếm một nhịp sống năng động và giàu trải nghiệm. Nắm bắt xu hướng này, dự án The Parkland do MIK Group phát triển tại tâm điểm Ocean City mang đến không gian tương tác đa chiều cùng giải pháp tài chính linh hoạt, giúp hành trình sở hữu tổ ấm trở nên dễ dàng hơn.

Khi người trẻ chủ động viết lại định nghĩa “an cư”

Thế hệ người trẻ mua nhà hôm nay đang thay đổi tư duy một cách rõ rệt. Họ không còn chờ đến khi “đủ tiền” mới nghĩ tới chuyện sở hữu một tổ ấm, mà chủ động lựa chọn những giải pháp an cư linh hoạt hơn, phù hợp với dòng tiền và phong cách sống của mình. Thay vì bám trụ trong những khu trung tâm đông đúc, chật chội và đắt đỏ, ngày càng nhiều người trẻ sẵn sàng dịch chuyển để tìm kiếm một không gian sống cân bằng, tiện nghi và giàu trải nghiệm hơn.

The Parkland kiến tạo không gian cho giới trẻ để vừa sống, làm việc và tái tạo năng lượng

Với họ, một chốn an cư lý tưởng không đơn thuần là danh sách dài dằng dặc các tiện ích "triệu đô". Một dự án dù có quảng trường rộng lớn nhưng quanh năm vắng bóng người cũng chỉ là một “di sản tĩnh”. Ngược lại, những không gian được thiết kế dựa trên logic của “Urban Life” – đời sống đô thị thực thụ sẽ tạo ra một môi trường mà ở đó, ranh giới giữa trong nhà và ngoài phố được xóa nhòa.

Đó là nơi một quán cà phê dưới chân tòa nhà trở thành phòng khách thứ hai, là nơi công viên không chỉ để ngắm mà là nơi trẻ em chạy bộ, người già trò chuyện. Sự “chuyển động” này chính là sinh khí, là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị gia tăng bền vững.

Sở hữu hôm nay, hưởng lợi 5 năm

Nằm tại vị trí “cửa ngõ chuyển động” của dự án The Parkland, Prime Garden hiện thân như một hình mẫu về không gian sống đề cao tính kết nối. Tại đây, mọi chi tiết quy hoạch đều xoay quanh ba trụ cột không gian cốt lõi:

Điểm nhấn đắt giá nhất của Prime Garden chính là không gian mở: Nơi thiên nhiên là “trung tâm hội tụ” với hệ thống công viên trung tâm rộng mở kết hợp cùng hồ cảnh quan thơ mộng. Đây không chỉ là “lá phổi xanh” điều hòa không khí, mà còn đóng vai trò là một tụ điểm hoạt động cộng đồng.

Prime Garden định hình không gian sống giàu trải nghiệm và kết nối

Tiếp nối với không gian được thiết kế thông minh giao thoa giữa tĩnh và động, Prime Garden mở ra nhịp sống “Shopping-on-foot” đầy hứng khởi. Ngay khi bước ra khỏi sảnh thang máy, cư dân chạm tới nhịp sống sôi động của các dịch vụ F&B, thời trang, giải trí và lập tức kết nối với hệ sinh thái thương mại đa tầng từ khối đế đến trục Shophouse sầm uất. Không chỉ mang lại sự tiện lợi tối đa, mô hình này còn đảm bảo dòng chảy lưu thông, tạo ra một khu vực kinh tế năng động ngay trong lòng dự án.

Và trụ cột thứ 3 tập trung vào không gian kết nối. Phá vỡ sự biệt lập của các chung cư truyền thống, Prime Garden chú trọng vào việc làm dày trải nghiệm thông qua không gian sinh hoạt cộng đồng đa tầng. Từ sảnh đón sang trọng, khu vui chơi trẻ em, đến các góc thư giãn được bố trí đan xen, tất cả tạo nên một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ. Tại đây, cư dân sở hữu cả một cộng đồng văn minh, nơi những giá trị tinh thần được vun đắp qua từng khoảnh khắc thường nhật.

Hiểu rõ rằng một chốn an cư lý tưởng phải đi đôi với sự an tâm về tài chính, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, dự án đã thiết kế chính sách linh hoạt cho các khách hàng của The Parkland, đây được ví như chiếc "lá chắn" giúp giảm áp lực tài chính và tối ưu hóa dòng tiền một cách tối đa.

Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cố định 0% trong suốt 3 năm đầu. Sau đó, trong 2 năm tiếp theo, mức lãi suất vẫn được duy trì ở ngưỡng cực kỳ ưu đãi, chỉ từ 6% - 6,8%/năm. Việc biết trước chi phí tài chính trong nửa thập kỷ giúp khách hàng chủ động hoàn toàn trong kế hoạch chi tiêu gia đình hoặc tái đầu tư dòng tiền vào các kênh sinh lời khác.

Đáng chú ý, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 20% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán, thanh toán thêm 10% là được nhận chìa khóa trao tay. Và 70% giá trị căn hộ còn lại chỉ phải trả sau 5 năm. Trong bối cảnh lạm phát và giá cả vật liệu xây dựng ngày một tăng cao, việc chốt giá căn hộ ở thời điểm hiện tại nhưng được “trả chậm” phần lớn giá trị sau 5 năm là một chiến lược bảo toàn tài sản thông minh mà chủ đầu tư dành cho cư dân The Parkland.

Đối với căn hộ chung cư, thời điểm sau khi bàn giao từ 1 - 2 năm là lúc giá trị tăng trưởng mạnh mẽ nhất, bởi khi đó cư dân đã về ở đông đúc, các tiện ích đi vào vận hành trơn tru và “nhịp sống đô thị” bắt đầu rực rỡ. Chính sách của The Parkland mang tới món quà cố định lãi suất 2 năm sau khi nhận nhà. The Parkland chính là bến đỗ lý tưởng ở khu Đông Hà Nội cho những ai đang tìm kiếm một tổ ấm thực thụ và một tài sản sinh lời bền vững trong tương lai.