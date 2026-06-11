Đưa hình ảnh ba gian hai chái vào nhà ở hiện đại

TPO - Dự án là cách nhóm thiết kế và gia chủ giữ lấy tinh thần truyền thống trong làn sóng đô thị hóa khắp các vùng nông thôn Việt Nam. Lấy cảm hứng từ nhà ba gian hai chái, công trình được tinh giản cấu trúc để phù hợp với quy mô sinh hoạt đương đại.

Trong dự án này, các yếu tố quen thuộc của kiến trúc và đời sống truyền thống như mái ngói đỏ, sân rộng, hiên nhà, lu nước mưa, vườn rau hay góc phơi lúa được giữ lại, tái hiện đời sống nông thôn bằng ngôn ngữ kiến trúc mới nhưng không làm mất đi bản sắc vốn có.

Ngôi nhà sử dụng vật liệu địa phương như gỗ, gạch mộc, ngói và bê tông trần, vừa tiết kiệm chi phí vừa dễ bảo trì, đồng thời cho phép người sử dụng linh hoạt thay đổi cấu trúc theo điều kiện sống.

Ngôi nhà được chia thành hai phần quen thuộc với đời sống người Việt, một phần cho các hoạt động mang tính cộng đồng, gần gũi và chan hòa. Phần còn lại cho sự riêng tư nhưng vẫn gần gũi.

Tầng trệt là không gian mở, nơi phòng khách, bếp và bàn ăn nối liền nhau, mang đến cảm giác gần gũi và gắn kết giữa các thành viên. Gian thờ được đặt ở vị trí riêng, hướng ra khu vườn xanh, kết nối trực tiếp với thiên nhiên thông qua hệ cửa gỗ lớn đón nắng và gió tự nhiên.

Tầng hai được thiết kế như một chái ngang, đảm nhận chức năng riêng tư với các phòng ngủ nhỏ gọn, có ban công nhìn ra vườn, đảm bảo sự yên tĩnh và thoáng mát.

Trong không gian của những điều thân thuộc này, gia chủ yên tâm để xây dựng cuộc sống gia đình yên ấm.