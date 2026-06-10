Vì sao The Emerald Boulevard trở thành tâm điểm của thị trường căn hộ cao cấp TP.HCM?

Sở hữu vị trí “vàng” tại nút giao Quốc lộ 13 và Vĩnh Phú 10, The Emerald Boulevard đang trở thành tâm điểm của thị trường nhờ lợi thế hạ tầng vượt trội, mô hình căn hộ thế hệ 3 cùng hệ sinh thái Samsung SmartThings và chuỗi tiện ích được đầu tư bài bản.

Tọa độ vàng trên Quốc lộ 13, đón đầu cú hích hạ tầng kết nối trung tâm TP.HCM

Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13 giao Vĩnh Phú 10, The Emerald Boulevard là một trong những dự án căn hộ cao cấp đầu tiên trên trục đại lộ khi tiến thẳng vào TP.HCM, có khả năng tiếp cận trung tâm thành phố nhanh vượt trội so với nhiều dự án cùng tuyến.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 1 phút đến Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, 5 phút đến Lotte Mart, 15 phút đến Gigamall và Hàng Xanh; dễ dàng kết nối trung tâm tài chính TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất trong khoảng 20 - 25 phút.

The Emerald Boulevard còn đón đầu làn sóng hạ tầng quy mô lớn đang được tập trung đầu tư. Bên cạnh dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m, khu vực còn được quy hoạch tuyến metro dọc Quốc lộ 13 dài khoảng 24,2km với 14 ga trên cao, kết nối trực tiếp vào mạng lưới metro TP.HCM.

Theo định hướng nghiên cứu, tuyến metro sẽ liên thông với metro số 1 tại khu vực Suối Tiên và kết nối với metro số 3 tại phường Hiệp Bình. Đặc biệt, phương án mới còn đề xuất kéo dài tuyến đến khu vực Tao Đàn, mở ra khả năng di chuyển trực tiếp từ dự án vào trung tâm TP.HCM bằng hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Việc nằm ngay trên trục metro chiến lược giúp The Emerald Boulevard không chỉ gia tăng khả năng kết nối mà còn hưởng lợi từ xu hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD - yếu tố đang tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về giá trị bất động sản tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

The Emerald Boulevard sở hữu lợi thế mặt tiền QL13 và Metro ngay trước nhà.

Không gian sống đa tầng trải nghiệm đáp ứng thế hệ cư dân mới

Một trong những điểm nổi bật giúp The Emerald Boulevardthu hút sự quan tâm của thị trường là định hướng phát triển theo mô hình sống trải nghiệm.

Thay vì tập trung vào một vài tiện ích đơn lẻ, dự án được tổ chức thành hệ sinh thái đa tầng, nơi mỗi không gian được thiết kế để phục vụ một nhu cầu sống khác nhau. Lấy cảm hứng từ giác cắt Emerald biểu tượng, toàn bộ dự án được phát triển theo triết lý kết nối thiên nhiên, kiến trúc và công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Tổ hợp tiện ích tầng 5 – chuẩn nghỉ dưỡng trên không cho cư dân.

Từ những khu vui chơi - thể thao Active Court, Không gian thư giãn Vista Point & Sauna, tổ hợp hồ bơi Boulevard Pool đa chức năng, Jacuzzi thư giãn, đến các tiện ích trên tầng cao với tầm nhìn rộng mở, mỗi khu vực đều được đầu tư để tạo nên những trải nghiệm sống phong phú cho cư dân.

Mô hình căn hộ thế hệ 3 đón đầu xu hướng nhà ở hiện đại

Bên cạnh hệ tiện ích, The Emerald Boulevard còn gây chú ý khi phát triển mô hình “căn hộ thế hệ 3” – xu hướng đang được áp dụng tại nhiều dự án cao cấp ở Singapore, Hàn Quốc và các quốc gia phát triển trong khu vực.

Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở việc tối ưu khả năng tiếp cận ánh sáng và thông gió tự nhiên cho toàn bộ không gian sinh hoạt chính.

Thiết kế thế hệ 3 – Đón sáng, đón gió tối ưu.

Tại The Emerald Boulevard, phòng khách, khu bếp và các phòng ngủ đều được thiết kế tiếp xúc trực tiếp với mặt thoáng bên ngoài, giúp tăng cường lưu thông không khí, hạn chế cảm giác bí bách thường gặp trong các căn hộ truyền thống.

Samsung SmartThings và tiêu chuẩn bàn giao tạo khác biệt

Một yếu tố khác giúp The Emerald Boulevard nhận được nhiều sự quan tâm là việc tích hợp hệ sinh thái Samsung SmartThings ngay từ tiêu chuẩn bàn giao.

Thông qua nền tảng SmartThings, cư dân có thể kết nối và quản lý nhiều thiết bị trong căn hộ trên cùng một hệ sinh thái, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và hiện đại hơn.

Song song đó, dự án còn được bàn giao với hệ vật liệu và thiết bị đến từ các thương hiệu quốc tế như Samsung, Bosch, Hafele, Grohe, Ferroli, Panasonic, Schneider Electric hay An Cường.

Đối với người mua ở thực, điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện nội thất. Với nhà đầu tư, đây là nền tảng để có thể khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ đội ngũ chuyên gia và lao động trình độ cao tại khu vực.

Từ vị trí kết nối chiến lược, lợi thế cận thủy hiếm có, hệ tiện ích đa tầng, mô hình căn hộ thế hệ 3 đến công nghệ Samsung SmartThings và tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện, mỗi yếu tố đều hướng đến việc nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Đồng thời, việc quy tụ các đối tác uy tín như CUBIC, LJ-Group, Tung Feng, Central và CBRE cũng góp phần bảo chứng cho chất lượng phát triển và vận hành của dự án trong dài hạn.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng đề cao trải nghiệm sống, sức khỏe và tính bền vững của tài sản, những dự án hội tụ đồng thời nhiều giá trị thực như The Emerald Boulevard được đánh giá sẽ tiếp tục là tâm điểm thu hút của thị trường trong thời gian tới.