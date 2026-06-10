Tận hưởng công viên 'siêu to khổng lồ' đúng thời điểm nhận nhà, nhiều gia đình Sài Gòn háo hức chờ nơi ở mới

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người mua bất động sản là nhận nhà trước nhưng phải chờ nhiều năm mới có đủ tiện ích. Tại Vinhomes Sài Gòn Park, câu chuyện đang diễn ra theo chiều ngược lại. Dự kiến cuối năm 2027, những cư dân đầu tiên không chỉ nhận bàn giao nhà mà còn đồng thời được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn với tâm điểm là Đại công viên Botanica Park rộng 27ha và công viên giải trí VinWonders ngay kế bên.

BĐS quanh những đại công viên xanh mát luôn là thỏi nam châm thu hút trên thị trường. (Ảnh minh họa)

Thiếu không gian xanh: “Nỗi đau” của nhà phố nội đô

Nhà anh Minh Trí, 40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh (cũ), có bốn tầng, đủ phòng cho ba thế hệ. Nhưng mỗi sáng, ba của anh muốn dưỡng sinh thì phải chật vật leo lên sân thượng 10m² bí bách.

Tối về, anh muốn chạy bộ thì lại phải đi 2km tới công viên Văn Thánh gần nhà nhất.

Hè đến, hai đứa con chơi trước cửa. Vợ anh ngồi trong nhà dõi mắt ra ngõ, nơm nớp sợ xe máy lao qua.

Bốn tầng lầu, ba thế hệ, mà không ai tìm được một góc để tận hưởng những giây phút thảnh thơi.

“Muốn sở hữu một căn nhà tử tế gần công viên giữa nội đô Sài Gòn bây giờ khó vô cùng. Vừa ít người bán, mà có bán thì giá toàn trên trời”, anh Trí chia sẻ.

Chính vì thế, ngay khi được người bạn giới thiệu về Đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất TP.HCM vừa ra mắt với hơn 100 công viên nội khu, anh đã lái xe ngay xuống văn phòng bán hàng để trực tiếp nhìn trên sa bàn.

“Tôi sẽ mua ở khu Global Park vì khu này nằm ngay đối diện công viên nước VinWonders cùng một công viên khổng lồ”, anh Trí hào hứng.

Các căn ở khu Global Park đang rất được săn đón vì gần cả Công viên bách thảo lẫn VinWonders

“Công viên khổng lồ” mà anh Trí nhắc đến là Botanica Park, rộng tới 27ha - lớn hơn Thảo Cầm Viên Sài Gòn tới 7ha. Quy mô này đủ để mỗi thế hệ đều tìm thấy một không gian riêng cho mình.

Sáng sớm, bố mẹ anh có thể bước vào đại công viên, thư thái hít thở không khí trong lành qua mỗi bài tập dưỡng sinh.

Vợ chồng anh có thể thoải mái chạy bộ trên những đường chạy ven kênh. Không khói bụi, không chen lấn, chỉ có gió thổi từ mặt nước và nhịp chân đều đặn dưới tán cây.

Buổi chiều là thời gian của lũ trẻ. Thảm cỏ trải rộng như không có điểm kết. Vườn bách thảo với đủ loài cây cỏ, lúc nào cũng rợp bóng mát. Không iPad, không màn hình, chỉ có thiên nhiên kỳ thú chờ lũ trẻ khám phá.

Và khi hoàng hôn tắt hẳn, cả nhà kéo nhau vào “vườn địa đàng hình cánh bướm” - vườn hoa nhà kính 1,5ha lớn hơn cả công trình kỷ lục thế giới hiện tại là Flower Dome, Singapore. Công nghệ Mapping 3D thắp sáng từng cánh hoa, biến khu vườn thành sân khấu thị giác rực rỡ đổi màu theo từng chủ đề.

Nằm ở trung tâm của Botanica Park, vườn hoa nhà kính là viên ngọc rực sáng vào ban đêm

Tháng 12/2027: Nhận nhà trước, bước sang đường là tới đại công viên

Điều khiến Botanica Park trở thành điểm nhấn đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô, mà còn là thời điểm hoàn thành.

Dự kiến, ngay tháng 12/2027, khi những gia đình đầu tiên nhận chìa khóa căn nhà phố khu Global Park, cũng là lúc Botanica Park khai trương, VinWonders mở cửa đón khách. Đây không phải sự trùng hợp, mà là cam kết của Vinhomes, đảm bảo cư dân về đây là có ngay cuộc sống trọn vẹn, không phải về đây để chờ đợi.

Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VHS đánh giá, khách hàng Sài Gòn mua ở thực vốn thận trọng với tiến độ. Họ muốn mọi thứ phải thật sự rõ ràng trước khi xuống tiền. Việc Global Park dự kiến bàn giao sau 18 tháng nữa, đúng lúc Botanica Park và hàng loạt tiện ích cùng khai trương, chính là minh chứng rõ nét cho tốc độ “thần kỳ” của chủ đầu tư.

“Đây là yếu tố mạnh nhất để người mua nhà yên tâm xuống tiền”, ông Tuấn nhận định.

Chị Bảo Châu, 38 tuổi, một trong những khách hàng vừa đặt mua 1 căn tại Global Park, cũng thừa nhận điều khiến chị chốt luôn không do dự là uy tín và tiến độ “nhanh khó tin” của chủ đầu tư.

“Đúng 18 tháng nữa, khi dọn về nhà mới, cả gia đình tôi đã có thể đạp xe ở công viên bách thảo, con cái có VinWonders ngay thềm nhà mà không phải chịu cảnh khói bụi công trường kéo dài”, chị Châu tin tưởng.

Những căn ghép cặp liền kề - xẻ khe với mặt tiền 13m, diện tích sân vườn lên đến 62m² phù hợp với những gia đình yêu không gian xanh

Lợi thế đó càng trở nên có giá khi đi kèm một khoảng lùi tài chính mà anh Trí gọi là “cực kỳ dễ thở”.

Không như nhiều dự án khác buộc người mua phải chạy đua với lịch thanh toán dày đặc, Vinhomes Sài Gòn Park hỗ trợ lãi suất trực tiếp với nhiều lựa chọn linh hoạt. Anh Trí mua căn tự hoàn thiện và được hỗ trợ lãi suất tới 30 tháng. Đồng nghĩa, trong suốt 18 tháng chờ nhận nhà, rồi thêm 12 tháng về ở sau đó, anh toàn toàn chủ động về dòng tiền, biết chắc chắn chi phí cần thanh toán và tránh được mọi “cú sốc” tài chính khi thị trường biến động.

Còn chị Bảo Châu thì tận dụng khoảng lùi đó theo cách khác: mua căn chủ đầu tư hoàn thiện, đi kèm gói hỗ trợ lãi suất tới 36 tháng. Thời gian đó giúp chị xoay vòng dòng tiền kinh doanh, để số tiền lẽ ra phải trả lãi ngân hàng tiếp tục sinh lời thêm vài vòng nữa.

Tháng 12/2027, khi những gia đình đầu tiên về an cư, thì Botanica Park chắc chắn đã chờ sẵn, với cây xanh, thảm cỏ bát ngát và “mùa xuân vĩnh cửu” trong vườn hoa nhà kính. Và khi đó, mức giá chân sóng “khó tin” như hiện tại chắc chắn cũng sẽ không còn.